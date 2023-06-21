ثروة للتأمين تخطط للتوسع الإقليمى خلال الخمس سنوات القادمة

قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين إن شركته تسعى للمنافسة على المستوى الإقليمى خلال الخمس سنوات القادمة.

ثروة للتأمين تحتفل بمرور 5 سنوات على تأسيسها

وأضاف خليفة خلال احتفالية شركته بمرور 5 سنوات على تأسيسها أن حجم أقساط الشركة يتجاوز 500 مليون جنيه حاليا.

وأكد أن شركته تجاوزت ظروفا صعبة على المستوى العالمي خلال الخمس سنوات الماضية إلا أنها استطاعت بجهود العاملين ودعم العملاء فى تجاوزها.

احمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

ولفت أن مجموعة كونتكت المالية القابضة – الشركة الأم – لم تبخل على ثروة للتأمين بأى دعم خلال السنوات الفائتة.

خليفة : هيئة الرقابة المالية لم تتأخر عن تلبية مطالبنا

و أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتأخر عن تلبية مطالب الشركة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشاد خليفة بدور وسطاء التأمين شركاء النجاح فى تحقيق مستهدفات الشركة والتى نجحت فى جذب أكثر من 50 ألف عميل