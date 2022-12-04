«ثروة للتأمين» تحقق 440 مليون جنيه أقساطًا بنهاية العام المالى الماضى

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين – إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة- نتائج أعمال العام المالي 2021/ 2022 ، المنتهي في يونيو الماضي، محققة معدلات نمو كلية في مؤشراتها الفنية والمالية.

ثروة للتأمين تحقق 47% نموا فى أقساطها

ووفقًا للمؤشرات التي اعتمدتها الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عُقد الأسبوع الماضي، نجحت ثروة للتأمين في تحقيق 440.6 مليون جنيه إجمالي أقساط مباشرة في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بنحو 300.3 مليون جنيه ، في العام المالي السابق 2020/2021 ، بنمو نسبته 47%، فيما قامت الشركة بسداد 169 مليون جنيه تعويضات لعملائها خلال العام المالي الأخير.

وانخفضت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج مقارنة بإجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 1.4% تقريبًا ، لتصل إلي 26.06% في العام المالي 2021/2022 ، مقابل 27.42% في العام المالي السابق 2020/2021.

وكشفت نتائج أعمال شركة ثروة للتأمين عن انخفاض نسبة المصاريف العمومية مقارنة بالأقساط المباشرة، لتصل إلى 11.1% تقريبًا بنهاية يونيو 2022، مقابل 12.2% في يونيو 2021، بانخفاض يتجاوز 1.1%.

في سياق مواز، قفز صافي أرباح شركة ثروة للتأمين قبل خصم الضرائب في العام المالي 2021/2022 ، بنسبة 108% ليتجاوز 20.9 مليون جنيه، مقارنة مع 10.1 مليون جنيه تقريبًا، في العام المالي السابق.

وفي المقابل، بلغت نسبة النمو في صافي أرباح العام القابلة للتوزيع 178% بنهاية يونيو 2022 ، لتتجاوز 14 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه، في نهاية يونيو 2021.

من ناحية أخري، تمكنت شركة ثروة للتأمين من زيادة إجمالي الاستثمارات بنسبة 25.5% في نهاية العام المالي 2021/2022، لتتجاوز 316.1 مليون جنيه، مقابل 251.9 مليون جنيه، في نهاية العام المالي السابق.

وشهد إجمالي حقوق حملة الوثائق بشركة ثروة للتأمين، ارتفاعًا بنسبة 37.4% حيث تجاوز 202.2 مليون جنيه، مقابل 147.2 مليون جنيه تقريبًا، خلال عامي المقارنة، بينما بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين متضمنة أرباح العام، 12.3% تقريبًا، لتصل الي 121.8 مليون جنيه ، في نهاية يونيو 2022، مقابل 108 ملايين جنيه تقريبًا في يونيو 2021.

من ناحية أخري، رفعت شركة ثروة للتأمين فائض اكتتابها التأميني العام – الأرباح الفنية -، شاملًا كافة الفروع بنسبة 70% في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة مع العام المالي السابق 2020/2021.

من جهة أخري، شهد فائض النشاط التأميني – عوائد الاكتتاب بالإضافة الي الاستثمار- قفزة في معدلات نموه ، بلغت 337% في نهاية العام المالي 2021/2022 ، ليصل الي 22.9 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 5.2 مليون جنيه ، في العام المالي السابق 2020/2021.

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

زعتر: نمو الأعمال يعكس ثقة العملاء بشركة التأمين

من جانبه أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على تميز شركة ثروة للتأمين منذ نشأتها بخطواتها الحثيثة الثابتة نحو نتائج اعمال اكبر عام بعد عام والذي يعكس ثقة العملاء في خدماتها وحسن إدارة عملياتها وكذلك محفظتها الاستثمارية.

وتعليقًا علي نتائج الأعمال التي اعتمدتها الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين ، قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب، أن المؤشرات المالية والفنية ، تعكس أمرين ، الأول مرتبط بفوائض الاكتتاب التأميني ، والذي يشير إلي رُشد السياسة الاكتتابية ، من خلال التدقيق في معايير القبول ، وانتقاء العملاء، بالإضافة الي التسعير الجيد للأخطار من خلال نموذج تسعير فني منضبط.

أحمد خليفة

اضاف خليفة أن الأمر الثاني له علاقة بالتنسيق الواضح بين قطاعات الشركة المختلفة ، سواء الفنية ممثلة في إدارات الإصدار ، وكذلك التسويقية ، بحيث يتم التركيز علي العميل الذي يجمع الحسنيين في الأخطار التي تغطيها ثروة ، بمعني توافر وسائل الأمان اللازمة لترويض الخطر تأمينيًا ، مقابل تسعيره بشكل منضبط دون إفراط أو تفريط ، لأن المصلحة بين العميل وبين شركة التأمين مشتركة وتقوم علي التعاون لتجاوز أي اثار عكسية في حال تحقق الخطر.

واشار ، إلي أن ثروة للتأمين ركزت علي مولدات النمو في كافة الفروع التأمينية التي تغطيها، سواء بتعزيز الفرص المتاحة او توليد الجديد، مؤكدًا أن فائض الاكتتاب التأميني مؤشر مهم لشركة التأمين دون إغفال الربح الكلي، او ما يعرف بفائض النشاط التأميني.

العنصر البشرى له دور كبير فى تحقيق النتائج الجيدة

وأكد خليفة ، ان العنصر البشري في شركة ثروة للتأمين ، في كافة القطاعات والإدارات المختلفة كانت لها أثر كبير علي تحقيق النتائج الجيدة في نهاية العام المالي 2021/2022 ، مشيرًا إلي أن العناصر البشرية في ثروة تعمل في منظومة كخلية النحل ، لوضوح الغايات والأهداف ، وهي ان تكون ثروة للتأمين ، رقم مختلف في معادلة سوق التأمين ، وهو ما يخدم الصناعة وأهلها بكل تأكيد.

ثم اضاف، ان مجلس إدارة الشركة لم يألٌ جهدًا في توفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق النتائج الطيبة ، والتي نطمح في تحقيق المزيد منها في العام المالي الجاري ، مؤكدا ان وسطاء التأمين ايضا لم يدخروا جهدا في جلب العمليات التي تتفق مع سياسات الشركة الفنية ، بالإضافة الي ثقتهم في جودة الخدمة التي يتم تقديمها للعملاء والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تمتد إلي سداد التعويضات لأنه المعيار الأهم للعميل.

وانتهي العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إلي أن انخفاض نسبة الزيادة في العمولات وتكاليف الانتاج مقارنة بالأقساط المباشرة ، يؤكد حرص الشركة علي الاكتتاب الجيد ، دون استخدام مؤشر التسعير لجلب العميل ، او حتي زيادة العمولات لتحفيز الوسطاء علي التعامل معنا ، نظرًا لتفهم وسطاء التأمين سواء شركات او افراد ، بأهمية الخدمة التأمينية المقدمة والتي لها الأولوية عن السعر ، لافتًا إلي ان فاتورة التعويضات التي سددتها الشركة للعملاء والبالغ قيمتها نحو 169 مليون جنيه ، تؤكد بما لايدعو للشك إلتزام الشركة بوعودها للعملاء ، لأن التأمين قبل أن يكون قسط مسدد من العميل هو عهد من شركة التأمين بسداد التعويض متي تحقق الخطر المنصوص عليه في الوثيقة.