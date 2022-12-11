«ثروة» للتأمين تحصل على جائزة «الأسرع نموا» بين شركات القطاع خلال العام الحالى

حصدت شركة ثروة للتأمين ، ذراع التأمينات العامة التابع لشركة كونتكت المالية القابضة، جائزة شركة التأمين الأسرع نمواً وديناميكية في مصر لعام 2022 وفقاً لتصنيف مجلة الأعمال الدولية International business magazine، وتعد هذه الجائزة تتويجاً لنجاح ثروة للتأمين الملحوظ في السوق المصرية وتعكس الأساليب المتطورة التي تنتهجها الشركة للحصول على النتائج المطلوبة بأفضل صورة وأسرع وقت.

تميزت بالسرعة والنمو والابتكار ورضا العملاء

واستطاعت “ثروة للتأمين” استيفاء جميع المعايير المطلوبة للحصول على الجائزة بعد منافسة حامية مع عدد من الشركات، وتُمنح جوائز “International business magazine” للشركات المتميزة في العديد من المجالات مثل السرعة والنمو والابتكار ورضا العملاء، وغيرها من الفئات المتعددة وتهدف الجائزة لتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات والمواهب الأفضل ذات الإنجازات المميزة في مختلف قطاعات الأعمال.

وقد تبوأت شركة “ثروة للتأمين” في السوق التأمينية المصرية منذ تأسيسها عام 2019 مكانة مرموقة في عمرها القصير نسبيا بسبب تفوقها في مجالات التأمين فنياً وحرفياً، فسرعان ما حازت على مكانة وسط شركات التأمين في مصر وبالرغم من أن المنافسة قوية بسبب وجود العديد من الشركات الأقدم في السوق، إلا أن شركة ” ثروة للتأمين” استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة وتأمين مكانة متقدمة وسط شركات التأمين الأخرى.

وحصلت شركة ” ثروه للتأمين”، على هذه الجائزة بعد نتائج الأعمال المميزة التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2021/2022 وتحقيقها لمؤشرات قياسية على صعيدي إجمالي الأقساط والأرباح ، فقد نجحت الشركة في زيادة حجم أقساطها المباشرة لتصل إلى 440.6 مليون بنسبة نمو قدرها 47% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما ضاعفت إجمالي الأرباح مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 20.9 مليون جنيه قبل الضرائب بنسبة نمو قدرها 108%.

خليفة : حصول ثروة للتأمين على الجائزة دليل على صحة المسار

ومن جانبه أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركه ثروة للتأمين، أن حصول الشركة على هذه الجائزة دليل واضح على صحة المسار الذي تتخذه من حيث الاعتماد على الكفاءات الفنية المتميزة وكذلك إيجاد حلول مبتكرة وخارج الصندوق لمشكلات التأمين التقليدية وظهرت جودة عملياتها أيضا في نتائج أعمال السنة الماضية المعتمدة مؤخرا من الجمعية العمومية حيث تضاعف صافي الربح بنسبة 108% بالمقارنة عن السنة السابقة.

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركه ثروة للتأمين

وأعرب سعيد زعتر ،الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن سعادته بحصول ثروة للتأمين على جائزة “شركة التأمين الأسرع نموا وديناميكية في مصر لعام 2022” حيث تشجع كونتكت شركاتها التابعة على استخدام التقنيات الحديثة والابتكار الدائم والاهتمام بأحدث الاتجاهات الحديثة في كل المجالات وكذلك التنسيق الكامل بين جميع قطاعات وشركات المجموعة، وأيضا الاهتمام برأس المال البشري الذي يقوم بالعمل بجد واجتهاد لتوفير كل جديد للعملاء بشكل احترافي وسريع.

سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

كونتكت تحصد جائزة الشركة المالية الأفضل

ومن الجدير بالذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومالكة ثروة للتأمين، حازت على جائزة “الشركة المالية الأفضل في تكنولوجيا التحول الرقمي في مصر لعام 2022” للعام الثاني على التوالي بعد أن حصلت على جائزة “المؤسسة المالية الأسرع نموًا في مصر لعام 2021” وفقا للصحيفة البريطانية “The Global Economics”.