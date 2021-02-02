طاقة

«ثروة» للبترول تبدأ حفر بئر استكشافية جديدة بالصحراء الغربية

فى منطقة امتياز أبو سنان
نسمة بيومي 11:09 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 11:09 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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بدأت شركة ثروة للبترول حفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة امتيازها فى الصحراء الغربية.

وتتمثل أبرز مناطق امتياز «ثروة للبترول» فى شرق أبو سنان وسيوة وحورس بالصحراء الغربية، وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية.

وتقوم الشركة بحفر البئر الاستكشافية بمنطقة امتيازها فى أبو سنان مستهدفة بذلك الوصول إلى طبقات ومكامن واعدة للزيت الخام .

وقال مسئول فى قطاع البترول لجريدة «المال» إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لحفر تلك البئر الاستكشافية، قد تصل إلى 6 ملايين دولار.

وأضاف أن تكلفة حفر الآبار البترولية تختلف بحسب الأعماق المستهدف الوصول إليها.

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وتخطط الشركة لحفر البئر الجديد حتى عمق 18 ألف قدم .

ولفت المسئول إلى أن «ثروة» تسعى إلى اكتشاف فرص جديدة لتواجد البترول الخام فى امتيازاتها ،بهدف زيادة معدلات إنتاجها.

و«ثروة للبترول» هى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، وتعمل فى البحث والتنقيب عن الخام فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط، وتأسست عام 2004 كأول شركة استثمارية مصرية، باستثمارات محلية %100.

ويساهم فى رأسمال الشركة الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %20 وإيجاس %20 جنوب الوادى القابضة للبترول %5 وخدمات البترول البحرية %5 ووزارة المالية %10 وبنك الاستثمار القومى %10 والهيئة القومية للإنتاج الحربى %5 وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول %5.

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كما يضم هيكل الملكية صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة %5 وصندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة بنسبة %5 وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى 5%وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص %5.

ولفت المسئول إلى أن «ثروة» مستمرة فى  تنفيذ برنامج طموح لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية وإصلاح الآبار، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتحقيق مخططاتها الإنتاجية، فضلا عن تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول.

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وأضاف أنه رغم تحديات أزمة كورونا العام الماضى، استطاعت «ثروة» تحقيق نتائج إيجابية على صعيد برامج الحفر والاستكشاف ومعدلات الإنتاج.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول فإن «ثروة» قامت العام الماضى ،ورغم تحديات أزمة كورونا، بتكثيف نشاط البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها وذلك بحفر بئرين استكشافيين بمنطقة امتياز حورس، إحداهما بالجزء الشمالى من منطقة الامتياز والأخرى تستهدف الطبقات العميقة. وجارإعداد مخطط متكامل لتنمية الكشف لتعظيم الاحتياطيات البترولية وزيادة حجم الإنتاج من المنطقة

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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