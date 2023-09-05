«ثروة لتأمينات الحياة» تنجح فى مضاعفة أقساطها إلى 658 مليون جنيه

نجحت شركة “ثروة لتأمينات الحياة” فى مضاعفة أقساطها إلى 658 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2023 مقابل 326 مليون جنيه بنسبة نمو 102% عن نفس الفترة من العام السابق، وحققت أرباح نشاط بلغت حوالي 48.5 مليون جنيه مصري، مما يشكل زيادة بنسبة 140%.

تنجح فى خدمة 500 شركة فى العقود الجماعية

كشفت الشركة فى بيان لها أنها تخدم حاليا ما يزيد عن 500 شركة في نشاط التأمينات الجماعي على الحياة والتأمين الطبي، بإجمالي عدد مؤمن عليهم يتجاوز 60 ألف فرد، بالإضافة إلى ذلك، وتمتد عمليات التأمين الفردي لتشمل أكثر من 6000 مؤمن عليه، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم منتجات مبتكرة وحلول تأمينية متطورة لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة والمساهمة الفعّالة في تعزيز قطاع التأمين في مصر.

كشف رماح أسعد -العضو المنتدب للشركة أن هذا الإنجاز بسبب فريق العمل الرائع الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الأداء الرائع مما يُظهر قوة وفعالية استراتيجيتها وتنفيذها المميز، والتي جعلتها منافسا قويا فى السوق.

دعم كبير من مجموعة كونتكت المالية القابضة

وأشار إلى دعم مجموعة كونتكت المالية القابضة- الشركة الأم- وثقتها الكبيرة مما ساعد فى تحقيقه هذه الإنجازات مما يمنحها الفرصة للتطوير والتوسع ، واعدا بمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأشار إلى إيمانه بالعمل الجماعي والتفاني وهما العنصران الرئيسيان وراء هذا النجاح، معربا عن ثقته فى الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات تأمينية مميزة لعملاء الشركة في المستقبل، لافتا إلى أن هذا النجاح يؤكد استمرارها كشركة رائدة في نشاط التأمين في مصر.