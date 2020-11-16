ثروة كابيتال: كونتاكت تطرح صكوكاً بقيمة 2.5 مليار جنيه الأسبوع المقبل

أعلن أيمن الصاوى رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال المصرية في لقاء مع شبكة CNBC عربية إنه من المقرر أن تقوم شركة كونتاكت للتوريق التابعة لثروة بإصدار صكوك تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل عقب الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن شركة ميريس للتصنيف الائتماني انتهت من إعداد التقييم الائتماني للإصدار عند مستوى -A على أن تطرح الصكوك بنظام المضاربة.

وتعرض مجموعة ثروة كابيتال نشرة صكوك المضاربة المصدرة لصالح كونتكت للتوريق على لجنة الرقابة الشرعية المركزية المصرية بنهاية الأسبوع الجارى.

وذكرت وكالة آراب فاينانس أن الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أكد ذلك.

وقال إنه من المقرر عرض نشرة صكوك المضاربة لمجموعة ثروة كابيتال (SRWA)على لجنة الرقابة الشرعية المركزية بنهاية الأسبوع الجارى.

عرض نشرة صكوك كونتاكت لمجموعة ثروة كابيتال على لجنة الرقابة الشرعية للحصول على الموافقة

ويتم عرض نشرة صكوك المضاربة لمجموعة ثروة كابيتال على لجنة الرقابة الشرعية للحصول على الموافقة النهائية للطرح بعد استيفاء المستندات.

وتكون الصكوك غير قابلة للتحول لأسهم ولكنها قابلة للتداول والاستهلاك المبكر بداية من الشهر الـ 25 لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

وتبلغ القيمة الأسمية لصك كونتاكت 100 جنيه وتطرح طرحًا خاصًا وتقيد بشركة «مصر المقاصة»، كما تقيد بالبورصة فى القاهرة.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة الصك الذى ستصدره شركة كونتاكت 84 شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب.

ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغ قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة.

ويتم هذا التمويل بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الـ24 من تاريخ إصدار صكوك شركة كونتاكت.

وأكد عبدالفضيل، أنه سيتم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوى الملاءة المالية.

وتؤدى شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل لطرح الصكوك بعد أن قامت بوضع دراسة جدوى لهذه الصكوك.

وتنظم «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» الإصدار وتروج وتضمن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، و تقوم «ثروة للتصكيك» بالمصدر للصكوك.

ويلعب «بنك مصر» دور متلقى إصدار كونتاكت ووكيل السداد، وتم تعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحى- مستشاراً قانونياً للإدارة.

ويتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دور المحاسب والمراجع لإصدار صكوك شركة كونتاكت التابعة لمجموعة ثروة كابيتال.

وأكد عبدالفضيل أن إجمالى قيمة إصدارات التوريق تخطى الـ14 مليار جنيه حاليًا، وقد تتجاوز 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.