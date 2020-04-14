«ثروة كابيتال» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.1 جنيه للسهم

ثروة كابيتال القابضة تفصح عن توزيع أرباح على المساهمين وتحدد مواعيد الصرف

أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.1 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفه اعتبارا من 29 إبريل الحالى.

وقالت ثروة كابيتال فى إفصاح للبورصة إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الأحد 26 إبريل الحالى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية ثروة كابيتال الحالى بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53% ، وأوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 28.8% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة وفقا لإفصاح سابق.

وتأسست شركة ثروة كابيتال في عام 2001 على يد مجموعة من الخبراء فى مجال التمويل، ثم أعيدت رسملة الشركة على مدار سنوات عمرها من خلال عمليات الاكتتاب والتخارج الناجحة من العديد من البنوك وصناديق الاستثمار.

وتتولى ثروة كابيتال إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقارى.

كما تقدم خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات التي تتولى هيكلة وتنظيم الموارد التمويلية وتغطية الاكتتاب للعملاء من الشركات. وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

ثروة كابيتال تقفز بأرباحها إلى 389 مليون جنيه فى 2019

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 389 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 283 مليون جنيه خلال عام 2018.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة فى وقت سابق عن نمو إجمالى المحفظة التمويلية للشركة إلى 6.6 مليار جنيه بنسبة 7% مقارنة بعام 2018.

كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 21.7%، وكذلك معدل العائد على متوسط الأصول بنسبة 6.2% وفقًا للقوائم المالية للشركة.

واقترح مجلس إدارة ثروة كابيتال المنعقد الخميس 27 فبراير الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 116.7 مليون جنيه بواقع 10 قروش للسهم.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 283 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل صافى ربح بلغ 187 مليون جنيه خلال عام 2017.

وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة إلى 6.2 مليار جنيه خلال عام 2018 بنمو قدره 24% عن العام السابق.

ثروة تحصل على أول ترخيص من نوعه بمجال الصكوك

الرقابة المالية تعتمد ترخيص شركتي ثروة كابيتال للتأمين

وأعلنت ثروة كابيتال فى يوليو الماضى عن حصول شركتها التابعة ثروة للتصكيك sarwa sukuk company على أول ترخيص من نوعه في مصر بمجال هيكلة وإصدار الصكوك.

وحصلت شركة ثروة للتأمين التابعة لثروة كابيتال فى مارس الماضى على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات من الرقابة المالية.

كما حصلت شركة شركة ثروة لتأمينات الحياة” التابعة” على رخصة نشاط تأمين الأشخاص والتأمي الصحى وعمليات تكوين الأموال.

وبدأت ثروة كابتيال القابضة تأسيس الشركتين المشار إليهما خلال 2018 ، برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه لكل شركة.