ثروة كابيتال تصدر سندات توريق لمحفظة كونتكت للسيارات

رجب عزالدين أعلنت شركة ثروة للتوريق، عن تنفيذ الإصدار السادس عشر لسندات محفظة كونتكت لتقسيط السيارات، وشركاتها الشقيقة، بقيمة 1.147 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام وخمس أعوام. وأضافت الشركة، فى بيان لـ"المال"، اليوم، أن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور الم

رجب عزالدين



أعلنت شركة ثروة للتوريق، عن تنفيذ الإصدار السادس عشر لسندات محفظة كونتكت لتقسيط السيارات، وشركاتها الشقيقة، بقيمة 1.147 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام وخمس أعوام.

وأضافت الشركة، فى بيان لـ”المال”، اليوم، أن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور المدير والمستشار المالى للإصدار، بينما قام كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى بترويج وضمان الإكتتاب، وتلقى بنك مصر الإكتتاب.

وطرحت الشركة السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب، من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس»، وتميزت بجودة إئتمانية عالية وتراوحت تصنيفاتها بين (AA+AA, A,).

وأعرب أيمن الصاوى – العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الإكتتاب، عن فخره بتنفيذ هذا الإصدار والذى يعد الأكبر فى السوق المصرية.

وأضافت الصاوى أن فريق العمل نجح فى تخطى الظروف الصعبة للسوق وتمكن من المحافظة على أعلى جودة للتصنيف الإئتمانى، بالإضافة إلى الجودة الإئتمانية لمحافظ كونتكت، الأمر الذى مكنهم من اكتساب ثقة كبرى المؤسسات المالية -على حد قوله.

وأشاد الصاوى بالجهد المبذول من كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى، فى إتمام تنفيذ الإصدار خلال فترة زمنية وجيزة، وقام بنك مصر بتغطية وترويج 900 مليون جم من الإصدار، بينما قام البنك التجارى الدولى بتغطية وترويج 300 مليون جنيه.

ويعد هذا الإصدار الثانى والعشرون من إصدارات ثروة التى تجاوزت 10 مليار جنيه، وكانت لثروة الريادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق، إضافة الى كونها أول مصدر لسندات توريق مدعومة بأصول عقارية.

جدير بالذكر أن ثروة بصدد تنفيذ إصدار جديد مدعوم بأصول عقارية، لأحد أكبر المطورين العقاريين، وبقيمة تتجاوز النصف مليار جنيه.

تعد ثروة كابيتال مجموعة رائدة فى تقديم الحلول والخدمات التمويلية، وتتولى إدارة مجموعة من الشركات تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية.

وقدمت الشركة خلال السنوات الماضية خدمات تمويلية متنوعة لتمويل وشراء السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق برامج كونتكت لتقسيط السيارات، إضافة الى تميز برنامج كونتكت للتشطيب وبرامج تمويل السلع المعمرة من خلال شبكة Getgo، وبرامج تمويل الشركات الصغيرة من خلال شركة بْلَس للتأجير التمويلى مع خدمات أخرى تقدم للشركات، إلى كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق فى مصر فى مختلف المجالات.