ثروة كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لمحفظة كونتكت

المال - خاصنفذت شركة ثروة للتوريق الإصدار السابع عشر لمحفظة كونتكت وشركاتها الشقيقة بقيمة 2 مليار جنيه مقسمة على 3شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام و خمس أعوام، وسط اعتزام الشركة تنفيذ عدة إصدارات جديدة فى الشهور المقبلة و قامت ثروة لترويج وتغطية الإكتتاب بدور مدير الإصدار و المستشار ا

المال – خاص

نفذت شركة ثروة للتوريق الإصدار السابع عشر لمحفظة كونتكت وشركاتها الشقيقة بقيمة 2 مليار جنيه مقسمة على 3شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام و خمس أعوام، وسط اعتزام الشركة تنفيذ عدة إصدارات جديدة فى الشهور المقبلة

و قامت ثروة لترويج وتغطية الإكتتاب بدور مدير الإصدار و المستشار المالى، وقام بضمان الإكتتاب وترتيب الإصدار كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك الأهلى المتحد.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنه تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس» بتصنيفات تراوحت بين (AA+ AA, A,).

ومن جانبه قال أيمن الصاوى – العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الإكتتاب -إن هذا الإصدار يعد الأكبر فى السوق المصرى فى ظل طلب قوى من المؤسسات المالية كما أنه يلي الإصدار الذى تم تنفيذه فى ديسمبر 2017 بقيمة إجمالية 1,1 مليار جنيه.

ويعد هذا الإصدار السابع والعشرون من إصدارات ثروة التى تجاوزت 12 مليار جنيه، حيث تعد الشركة أول مصدر لسندات التوريق إضافة الى كونها أول مصدر لسندات توريق مدعومة بأصول عقارية.



