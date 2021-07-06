«ثروة» تستهدف التوسع فى الدلتا والصعيد خلال العام المالى المقبل

تخطط شركة «ثروة للتأمين» للتوسع فى منطقتى الدلتا والصعيد خلال العام المالى المقبل 2022/2021.

كشف أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، أنها تخطط لافتتاح فرع جديد لها فى مدينة طنطا بمنطقة الدلتا، وفرع آخر فى مدينة أسيوط بمنطقة الصعيد خلال العام المالى المقبل.

وقال إن شركته تعمل على التوسع الجغرافى فى إطار استراتيجية تحقيق الريادة “Best in Class” للتواجد بالقرب من العملاء وتلبية احتياجاتهم من التغطيات التأمينية.

وأكد خليفة أن شركته افتتحت الأحد الماضى أحدث فروعها فى منطقة مصر الجديدة، لكى يخدم منطقة شرق القاهرة، وهى منطقة حيوية وتتميز برواج النشاط التجارى، وتواجد عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التى تستهدفها الشركة وتراهن عليها لتعظيم محفظة الأقساط وتنويعها.

وتملك الشركة بجانب المقر الرئيسى فى القاهرة فروعا فى كل من الإسكندرية والجيزة، وبورسعيد ومصر الجديدة.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها على شركة «ثروة للتأمين» بنسبة %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين ـ اللبنانيةـ، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين فى هيكل الملكية.