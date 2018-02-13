ثروة بن طلال تنفق على حكومة الرياض 26 يوما

خالد بدر الدين:كشف محللون بوكالة بلومبرج أن ثروة رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال تستطيع أن تنفق على حكومة الرياض لمدة 26 يومًا، وفق مؤشر روبين هود RHI، الذى يقارن صافى ثروة أغنى رجل فى كل دولة من دول العالم، مع تكلفة الإنفاق الحكومى لكل دولة.ويقيس المؤشر الذى ابتكره محللون بالوكالة الأمريكية،

خالد بدر الدين:

كشف محللون بوكالة بلومبرج أن ثروة رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال تستطيع أن تنفق على حكومة الرياض لمدة 26 يومًا، وفق مؤشر روبين هود RHI، الذى يقارن صافى ثروة أغنى رجل فى كل دولة من دول العالم، مع تكلفة الإنفاق الحكومى لكل دولة.

ويقيس المؤشر الذى ابتكره محللون بالوكالة الأمريكية، عدد الأيام التى يستغرقها إنفاق هذه الثروات بافتراض أن الحكومة لم تعد قادرة على الإنفاق.

ويبلغ إجمالى ثروات أغنى 49 مليارديرًا فى 49 دولة 911 مليار دولار، أو ما يعادل %1 فقط من إجمالى الناتج المحلى العالمى لهذا العام، تبعا لتقدير صندوق النقد الدولى، وعدد الأيام التى يستطيع كل منهم تحمل تكلفة الإنفاق على حكومة بلده والذى تراوح بين 4 أيام للصين وحتى 441 لقبرص.

وذكرت بلومبرج أن مؤشر RHI يفترض أن الحكومة نضبت مواردها، ولم تعد تملك أى نقود واضطرت إلى الاستعانة بأغنى أثريائها، الذين قاموا بتصفية أصولهم، ومنحوا كل ثرواتهم للحكومة، لتغطية نفقاتها اليومية، حتى لا تغلق أبواب مكاتبها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة .

اختار المحللون 49 دولة من أنحاء العالم، بنظم سياسية مختلفة، وأنماط إنفاق متعددة، ومستويات اقتصادية متقدمة، وناشئة، ونامية، وطبقوا المؤشر على أغنى أثريائها، ووجدوا أن هناك 4 دول فقط : أنجولا، وأستراليا، وتشيلى، وهولندا كان أغنى ملياردير فيها سيدة، كما استبعدت السويد من القائمة، لأن أغنى واحد فيها هو انجفار كامبراد، تبلغ ثروته 52.4 مليار دولار، انتقل إلى الآخرة يوم 27 يناير الماضى، وإن كانت ثروته قادرة على إدارة الإنفاق على حكومة السويد لمدة 68 يومًا.

ويستطيع الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال أن ينفق 679 مليون دولار يوميا لمدة 26 يومًا، وتبلغ ثروته 17.8 مليار دولار، بينما الملياردير ماجد الفطيم الإماراتى بثروة تتجاوز 6.5 مليار دولار، يستطيع أن ينفق 324.2 مليون دولار يوميا لمدة 20 يومًا، ويشترك فى نفس المدة الملياردير الهندى موكيش أمبانى، الذى تبلغ ثروته أكثر من 40 مليار دولار، يمكنه إنفاق أكثر من 1.98 مليار دولار يوميا، ويصل الناتج المحلى الإجمالى للهند إلى 2.65 تريليون دولار.

يعتمد مؤشر RHI فى حسابه على معرفة صافى ثروة أغنى ملياردير فى كل دولة فى نهاية العام الماضى، والتكلفة اليومية التى تنفقها كل حكومة.

أما الملياردير الجزائرى إسعد ربراب، الذى تقدر ثروته 3.8 مليار دولار، يمكنه إنفاق 157.6 مليون دولار يوميا لمدة 24 يومًا، ويشترك معه الملياردير يوهان روبرت، من جنوب أفريقيا بثروة تتجاوز 8.1 مليار دولار لينفق 333.5 مليون دولار يوميا.

تبلغ ثروة الملياردير الماليزى روبرت كوك، أكثر من 19.6 مليار دولار، لكنه يستطيع أن ينفق 205.6 مليون دولار كل يوم لمدة 95 يومًا، لتصريف شئون حكومة ماليزيا، والملياردير النيجيرى أليكو دانجوت، الذى يملك 12.2 مليار دولار، قادر على الإنفاق على الحكومة لمدة 94 يوما بمعدل 129.2 مليون دولار يوميا، بينما الملياردير كارلوس سليم الذى تقدر ثروته 62.8 مليار دولار، يمكنه إنفاق 769.8 مليون دولار يوميا، لإدارة حكومة المكسيك لمدة 82 يومًا.

رغم أن ثروة جون فريدريكسون تبلغ 10.4 مليار دولار، إلا أنه قادر على إدارة حكومة قبرص لمدة 441 يوما، بإنفاق يومى 10.6 مليون دولار، لأن الناتج المحلى الإجمالى لهذه الجزيرة لا يزيد عن 23 مليار دولار، والملياردير بيدجينا إيفانيشفيلى، أغنى أثرياء جورجيا، يستطيع أن ينفق 13.5 مليون دولار، لمدة 430 يوما، لأن الناتج المحلى الإجمالى لها يتوقف عند 16.7 مليار دولار .

جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون، أغنى ملياردير فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى العالم، بثروة تقدر بحوالى 99 مليار دولار، إلا أنه لايستطيع تحمل تكلفة الإنفاق على الحكومة الأمريكية إلا لمدة 5 أيام فقط، لأن التكلفة تصل إلى أكثر من 19.6 مليار دولار كل يوم .

ويشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية فى عدد الأيام ألمانيا، وبريطانيا، وكندا، وتركيا، لكن بتكلفة يومية من 4.8 مليار دولار لألمانيا، و821 مليون دولار لتركيا.

ومن الحكومات الأخرى التى تحتاج إدارتها إلى تكلفة مرتفعة؛ الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بعد الاقتصاد الأمريكى، رغم أن جاك ما، رئيس شركة على بابا، وأغنى ملياردير فى الصين، و16 على العالم، بثروة تبلغ حوالى 47.8 مليار دولار، لا يستطيع إدارة حكومة بكين إلا لمدة 4 أيام فقط، بإنفاقه 11.2 مليار دولار يوميا، ويشترك معها اليابان 4.9 مليار دولار كل يوم، وبولندا بأكثر من 670 مليون دولار فى اليوم.