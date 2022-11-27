«ثروة»: الشمول المالي لا يتحقق إلا برقمنة قطاع التأمين

قال عادل منير؛ رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، إن الشمول المالي يعتمد بشكل كبير على البيانات التي تتيحها رقمنة قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانبه.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة «مستقبل التأمين» التي عقدت اليوم بمعرض CARIO ICT الدولي في دورته 26، أن الشمول المالي ينعقد بصحة استهداف العملاء من كافة نواحيه، ما يزيد من فرص نجاحه.

وبيّن أن التكنولوجيا والرقمنة ستنال من وسطاء التأمين الكثير، حيث إنها ستدفعهم لمجاراتها والعمل في نطاق الوسائل الإلكترونية الكاملة، مما يحقق نموًا للقطاع وإضافة لا بأس بها في الشمول المالي الذي تتجه له الدولة بكاملها.

وزاد في تلك النقطة، أن التسويق عن بُعد يمنح الوسطاء التأمنيين ملجأ لا مفر منه نحو تكريس كافة جهودهم للتماشي مع الواقع الجديد المعتمد على كل ما يتعلق بالرقمنة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الشمول المالي الذي يتبوأ القطاع مكانة رائدة في مشواره.

واقترح على الوسطاء التأمينيين ضرورة استيعاب التغيرات التي يحدثها التحول الرقمي لكافة القطاعات والمؤسسات، ذلك لأن العملاء قد أصبح لديهم رفاهية تنفيذ كافة المصالح عن بُعد، ومن ثم، فإن خطة الدولة نحو الشمول المالي المعتمد على التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الحديثة قد أصبح على مقربة لاكتماله.