ثروة أغنى 40 ملياردير صينى تقفز 46.7%

خالد بدر الدينأكد مؤشر بلومبرج لأغنى 500 ملياردير فى العالم، أن معدل نمو ثروات أغنى 40 ملياردير فى الصين - صاحبة ثانى أغنى مليارديرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية - قفز بأكثر من 46.8 % منذ بداية العام حتى الآن، لتتجاوز صافى ثرواتهم 417 مليار دولار، وتتفوق على معدلات نمو ثروات الأثرياء فى أى دولة

خالد بدر الدين

أكد مؤشر بلومبرج لأغنى 500 ملياردير فى العالم، أن معدل نمو ثروات أغنى 40 ملياردير فى الصين – صاحبة ثانى أغنى مليارديرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية – قفز بأكثر من 46.8 % منذ بداية العام حتى الآن، لتتجاوز صافى ثرواتهم 417 مليار دولار، وتتفوق على معدلات نمو ثروات الأثرياء فى أى دولة أخرى على مستوى العالم.

وتضخمت ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بأكثر من 14.9 % خلال العام الجارى (ما يعادل 655.6 مليار دولار)، لتتجاوز 5.05 تريليون دولار بزعامة مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يصل عددهم إلى 163 شخصًا، بإجمالى ثروة 1.93 تريليون دولار، بعد أن زادت هذا العام 8.6 %.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن ثروة وانج وى مؤسس شركة إس إف هولدينج للشحن وتسليم الطرود زادت بأكثر من 347.5 %، ليسجل أكبر معدل نمو بين مليارديرات العالم المدرجين على المؤشر ليحتل المركز 39 على العالم بثروة تقدر 20.9 %، بينما حقق امبراطور العقارات هوى كا يان أكبر مكسب فى حجم ثروته بارتفاعها 21.6 مليار دولار، لتصل إلى 29 مليار دولار ليظهر فى المركز الـ 28 على العالم.

أما جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للمبيعات الإلكترونية وأغنى ملياردير فى الصين فقد زادت ثروته 41 % (ما يعادل 13.5 مليار دولار هذا العام)، لتتجاوز 46.8 مليار دولار وبعده ما هواتينج رئيس شركة تينسينت هولدينجز للرسائل الفورية فقد قفزت ثروته 12.7 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 33.5 مليار دولار ليحتل المركز 21 على مؤشر بلومبرج، بينما بلغت ثروة وانج جيانلين حوالى 30 مليار دولار صاحب امبراطورية داليان واندا لأنشطة الترفيه والعقارات.