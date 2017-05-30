ثروات 3 أثرياء صينيين تقفز 5.4 مليار دولار في يوم واحد

خالد بدر الدين أدى ارتفاع أسعار أسهم شركات العقارات الصينية لأعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن، إلى قفزة في قيم ثروات أغنى ثلاثة أباطرة عقارات بأكثر من 5.4 مليار دولار فى يوم واحد. وذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار أسهم شركة تشينا إيفرجراند جروب للتطوير العقارى قفزت أمس بأكثر من 23 % فى بورصة هونج كو

خالد بدر الدين

أدى ارتفاع أسعار أسهم شركات العقارات الصينية لأعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن، إلى قفزة في قيم ثروات أغنى ثلاثة أباطرة عقارات بأكثر من 5.4 مليار دولار فى يوم واحد.

وذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار أسهم شركة تشينا إيفرجراند جروب للتطوير العقارى قفزت أمس بأكثر من 23 % فى بورصة هونج كونج لترتفع ثروة صاحبها الملياردير هوى كا هان بحوالى 3.7 مليار دولار لتصل إلى حوالى 21 مليار دولار.

وزادت أيضا ثروة الملياردير يانج هويان مالك شركة كانترى جاردين هولدينج للبناء بحوالى 1.3 مليار دولار بعد أن صعدت أسعار أسهم شركته بحوالى 9 % بينما كسب وو ياجون صاحب شركة لونجفور للعقارات بأكثر من 400 مليون دولار.