ثروات مليارديرات أمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار فى 2017

خالد بدر الدينقفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار. وذكرت وكالة بلومبرج أن ثروات أغنياء



خالد بدر الدين

قفزت ثروات مليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم 159 ملياردير بحوالى 18 % خلال العام الجارى الذى ينتهى فى غضون أيام قليلة أو ما يعادل 315 مليار دولار زيادة عن العام الماضى ليرتفع إجمالى ثرواتهم إلى أكثر من تريليونى دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ثروات أغنياء الصين البالغ عددهم 38 ملياردير فقط ارتفعت أيضا بحوالى 177 مليار دولار خلال هذا العام أو ما يعادل 65 % بالمقارنة بالعام الماضى لتسجل أكبر زيادة سنوية بين ال 49 دولة التى يتتبع أثرياءها مؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم.

وارتفعت أيضا ثروات مليارديرات الهند بأكثر من 43 % خلال العام الماضى لتسجل ثانى أكبر زيادة سنوية بعد الصين ثم أوروبا بارتفاع تجاوز 22 % فى ثروات مليارديراتها.

وكسب أيضا مليارديرات روسيا البالغ عددهم 27 شخصا حوالى 29 مليار دولار خلال العام الحالى ليصل إجمالى ثرواتهم أكثر من 275 مليار دولار لتتجاوز ثرواتهم قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب اعتداء الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا وضم بلاد القرم لروسيا.

أما ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم فقد قفزت بأكثر من تريليون دولار خلال العام الجارى بزيادة 23 % عن ثروتهم خلال العام الماضى لتتجاوز 5.3 تريليونات دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بالمقارنة مع 4.3 تريليون دولار فى عام 2016.

ويرجع ارتفاع ثروات مليارديرات العالم خلال هذا العام بفضل انتعاش أسواق الأسهم والأوراق المالية لدرجة أن مؤشر MSCIالعالمى لجميع الشركات فى معظم الدول وكذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية قفز بحالى 20 % هذا العام عن العام الماضى.