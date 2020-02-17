«ثروات الدولية» تدير استثمارات سياحية سعودية بمصر بقيمة 450 مليون دولار

وقعت شركة مجموعة تطوير الضيافة السعودية -وكيل العلامة السويسرية Swiss International بمنطقة الشرق الأوسط- مع شركة ثروات الدولية للاستثمار المصرية، عقدًا حصريًا لإدارة والاستثمار بالفنادق والمنتجعات السياحة بإجمالي استثمارات مبدئية تقدر بقيمة 450 مليون دولار، في إطار التعاون السعودي المصري.

قال المهندس أحمد عوض رئيس مجلس ادارة شركة ثروات الدولية، إن الشركة تستهدف من خلال عقد الشراكة مع المجموعة السعودية، تدشين 8 فنادق للعلامة السويسرية خلال عامين، وذلك بالمرحلة الأولى باستثمارات مبدئية 450 مليون دولار فى القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي والأقصر وأسوان.

وأوضح أن الشركة تعتزم الاستثمار فى مجال ادارة وتشغيل الفنادق بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الطفرة والنمو الكبير الذى تحقق بالأداء الاقتصادي، وتحسن الأوضاع الأمنية كان عاملًا هامًا فى حسم مفاوضات الشركة لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ثروات للاستثمار، إلى أن العلامة السويسرية SWISS ستغيير من مفهوم جودة الفنادق بدرجاتها المختلفة بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن الفنادق المستهدف إنشائها بمصر ستتنوع بين 5 و4 و3 نجوم ونجمتين، وستقدم جودة تضاهى الفنادق العالمية وبأسعار تنافسية للمستويات المماثلة في مصر من حيث الجودة والأسعار.

وتأسست ثروات الدولية للاستثمار عام 2013، وهى شركة مساهمة مصرية تعمل فى مجال الاستثمار العقاري والفندقي، وتمتلك أسهم فى بعض الشركات السياحة والفنادق بالبحر الأحمر وبعض المشاريع الاستثمارية بمجالات مختلفة.

قال الشيخ ناجي الشيحه الرئيس التنفيذي لمجموعة “سويس انترناشيونال” الشرق الأوسط، إنه وفقًا للخطة الاستراتيجية فى السعودية 2030، والتى يعود أثرها على عدد من الدول العربية الشقيقية، تسعى مجموعة تطوير الضيافة السعودية وكيل العلامة السويسرية بالشرق الأوسط للمضى قدمًا نحو التوسع فى منطقة شمال إفريقيا بداية من مصر، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته فى منطقة الخليج خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

ولفت إلى أن المجموعة تستهدف أن يصل أجمالى عدد الفنادق التابعة لها بالمملكة العربية السعودية والخليج الى 30 فندق بنهاية 2020، مشيرًا إلى أنها تطمح خلال الخمس السنوات المقبلة لبناء وإدارة 20 فندقًا بمصر، إضافة إلى المنتجعات السياحية.

وأكد الشيحه أن الهدوء السياسي والنمو الاقتصادى الذى تعيشه مصر، وتسجيل معدلات مرتفعة لتدفقات النشاط السياحى، عزز من مساعى الشركة للدخول فى السوق المصرية وبقوة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة السويسرية Swiss العالمية، إنه من المخطط التوسع فى دول المغرب العربى “الجزائر وتونس والمغرب”، خلال الفترة المقبلة ضمن خطط الشركة للانتشار بشمال إفريقيا.

تأسست Swiss International لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية عام 1982، وبدأت الاستثمار في الشرق الأوسط عام 2014 عبرعقد شراكة مع مجموعة تطوير الضيافة السعودية HDG، لتكون الأخيرة ممثلًا لها فى دول الخليج والأدرن ولبنان,

وتعكف المجموعة السويسرية على التوسع فى شمال إفريقيا بداية بمصر عبر شراكة مع شركة ثروات الدولية للاستثمار.