ثبوت أثرية 35 تحفة فنية ضبطتها جمارك دمياط

مها أبوودن: أقرت اللجنة العليا للأثار بميناء دمياط، أثرية 35 قطعة قادمة من أمريكا، تمثل عصر النهضة ومناظر للحملة الفرنسية. وأيضا طفاية سجائر وغليون سجائر عليهما زخارف و6 براويز خشبية، منها 2 باللون الأسود بداخلها صورة شخصية واحدة باسم بيتهوفن والأخرى موزارت، و4 برواز لشخصيات ملكي

مها أبوودن:



أقرت اللجنة العليا للأثار بميناء دمياط، أثرية 35 قطعة قادمة من أمريكا، تمثل عصر النهضة ومناظر للحملة الفرنسية.

وأيضا طفاية سجائر وغليون سجائر عليهما زخارف و6 براويز خشبية، منها 2 باللون الأسود بداخلها صورة شخصية واحدة باسم بيتهوفن والأخرى موزارت، و4 برواز لشخصيات ملكية، و2 علبة لحفظ مقتنيات النساء عليها زخارف فنية بارزة باللون الذهبى.

وانتهى تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة المضبوطات إلى أن القطع الـ 35 لها قيمة تاريخية وفنية، وتخضع للقرار الجمهورى 114 لسنة 1973، الذى ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.

وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار، وإيداعها بأحد المتاحف.