ثبات سعر طن الأسمنت بين 800 إلى 850 جنيهًا للمستهلك مطلع يناير

شهدت أسعار الأسمنت ثباتًا في السوق المحلية بين 800 إلى 850 جنيهًا للطن للمستهلك مطلع يناير الحالي، وتراوحت بين 640 إلى 730 جنيه للطن على أرض المصنع.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ذلك يأتى في ظل حجم استهلاك شهري يقترب من 4 ملايين طن، واستهلاك سنوي يقترب من 50 مليون طن بنهاية العام الحالى، ما يرشح السوق لتصدير كميات كبيرة منه للخارج.

«شعبة مواد البناء»: 50 مليون طن حجم استهلاك السوق المحلية من الأسمنت في 2019

وأضاف الزيني أن حجم استهلاك المشروعات والقطاع العقاري من الأسمنت بالسوق المصرية، اقترب من 45 مليون طن خلال نوفمبر الماضي، ومرشح أن يقترب من 50 مليون طن بنهاية 2019، وهو الذي يعد مؤشراً جيداً رغم عدم رضاء المنتجين عن تلك الكميات.

كان منتجو الأسمنت قد أعلنوا مطلع 2019، عن معوقات تواجههم، حيث زادت التكلفة الإنتاجية بسبب تحرير سعر العملة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وارتفاع ضريبة الطفلة مع محدودية التصدير على المستوى الإقليمي لأسباب تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية إقليميا وارتفاع سعر المنتج المصري مقارنة بسعر المنتج من دول الجوار، ما أثر على قدرة الأسمنت المصري علي المنافسة في المستوى الإقليمي والدولي.

الخرسانة الجاهزة خفضت الطلب على الأسمنت

ويشير أحمد الزيني، إلي أن الإقبال على استخدام الخرسانة الجاهزة، خفض الطلب أيضاً المباشر على الأسمنت، حيث إن الأغلب يلجأ إلي الخرسانة الجاهزة بدلا ً من شراء رمل وزلط، وخلطهم لاستخدامهم في البناء وهو الأمر الذي قد يكون خفض الاستهلاك نسبياً علي الأسمنت.

32 دولارا سعر طن التصدير.. والسعر داخليًا أغلى

ويوضح الزيني، أن سعر تصدير الأسمنت يقترب من 32 دولارا للطن، أي ما يقرب من 512 جنيها للطن، ولذا تفضل الشركات الأسمنت، وبخاصة الأجنبية منها، تسويق منتجاتها داخلياً بالسوق المصرية، لارتفاع سعر البيع به عن سعر التصدير.

ويبلغ عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت، 19 شركة، منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن بفائض 33 مليون طن عن حجم الطلب خلال عام 2018، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

ووتتوزع مصانع الأسمنت، علي مستوي المحافظات وهناك أكثر من 9 مصانع بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

104 ملايبن دولار صادرات الأسمنت منذ بداية 2019 حتي أغسطس

وأرتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير لأغسطس 2019 بنحو 17% لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي الى 58 دولة، منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام بقيمة 2.581 مليون دولار، تضمنت (زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، ايطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، اثيوبيا، رومانيا،اسبانيا، ملاوي).