ثبات سعر الريال السعودي بمنتصف التداولات اليوم مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي استقراراً أمام الجنيه المصري بمنتصف التداولات اليوم داخل شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية نظراُ للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وفيما يخص سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر بمنتصف التعاملات اليوم جاءت عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

يعرض بنك البركة الإسلامي سعر شراء وبيع الريال السعودي للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 و 4.22 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

تنشر شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

فيما بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي، مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما تقدم شبكة فروع البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقي الدولى

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع شاشات البنك العربي الإفريقي 4.14 و4.20 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات اليوم.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

تتيح شبكة فروع بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و 4.21 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم في بداية التداولات الصباحية مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان جاء عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

ونالت أقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد بلغ 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.