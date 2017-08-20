ثبات سعر الدولار في البنوك عند 17.74 جنيه

هبة حامدشهدت أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية، اليوم الأحد، ثباتًا عند أسعار نهاية تعاملات أمس، ليصل أعلى سعر للشراء عند 17.74 جنيه في بنك الائتمان الزراعي.وثبت سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.وتراجع سعر البيع في بنك أبو ظبي الإسلامي ليصل الشرا

هبة حامد

شهدت أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية، اليوم الأحد، ثباتًا عند أسعار نهاية تعاملات أمس، ليصل أعلى سعر للشراء عند 17.74 جنيه في بنك الائتمان الزراعي.

وثبت سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

وتراجع سعر البيع في بنك أبو ظبي الإسلامي ليصل الشراء عند 17.72 جنيه، مقابل 17.74 أمس، وسعر البيع عند 17.82 جنيه مقابل 17.84 أمس.

واستقر سعر الشراء عند 17.70 جنيه، والبيع عند 17.80 جنيه في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الشراء عند 17.72 جنيه، وسعر البيع عند 17.82 جنيه.

بينما تراجع سعر الشراء في بنك مصر إلى 17.71 جنيه مقابل 17.72 أمس، وسعر البيع عند 17.81 جنيه مقابل 17.82 أمس.

وفي بنك قناة السويس استقر سعر الشراء عند 17.69 جنيه، وسعر البيع عند 17.79 جنيه.