ثبات الروبل أمام الدولار الثلاثاء بعد قرار بوتين ربطه بالذهب

حافظ الروبل الروسي ، في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، على قيمته السوقية أمام الدولار الامريكى والجنيه المصرى والدينار الكويتى، والريال السعودى حتى بدء المعاملات، وذلك بعد قرار الرئيس الروسى فلاديمر بوتين ربط الروبل بالذهب.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن قيمة الربط بين الذهب والروبل، بمقدار 5000 آلاف روبل للجرام الواحد من كل سبيكة ذهب.

وبهذا القرار، نجحت روسيا في تقليص قيمة الدولار بنحو 30% على مستوى العالم عند مقارنة قيمته بسبيكة الذهب، ذلك مع الوضع بالاعتبار أن روسيا ستبيع الغاز بالروبل فقط..

ثبات الروبل أمام الدولار

وتمت معادلة الروبل بـ5000 روبل لجرام الذهب، فإن من يرغب في شراء النفط أو الغاز سيحتاج إما إلى الدفع بالروبل وإما بالدفع بالذهب.

وكل أونصة ذهب تعادل 32 جراما من الذهب وفق حسابات المركزي الروسي، وكل 32 جراما إذا ما كان كل جرام منهم يعادل 5 آلاف روبل، فإن ذلك يعني أن أونصة الذهب الواحد تعادل 160 ألف روبل.

وتحويل أونصة الذهب الواحدة بهذه القيمة للدولار، سيعادل 160 ألف دولار لأونصة الذهب الواحدة أمام قيمة الروبل، بدلا من القيمة السابقة لهذا القرار والتي كانت تعادل 1928 دولارا لأونصة الذهب الواحدة.

وفيما يلي بيان بسعر الروبل (العملة الرسمية لروسيا)، مقابل العملات الأخرى:

سعر الروبل الروسى 0.22 جنيه مصرى لتبلغ القيمة السوقية للجنية المصرى 4.65 روبل.

سعر الروبل 0.012 دولار أمريكي، لتبلغ قيمة الدولار الامريكى 85 روبل.

سعر الروبل 0.0036 مقابل الدينار الكويتي، لتبلغ قيمة الدينار الكويتي 277.46 روبل.

سعر الروبل 0.044 مقابل الريال السعودي، لتبلغ قيمة الريال سعودي 22.74 روبل.

كان الروبل ارتفع بعد دعوة الرئيس الروسي للحكومة بتحويل مدفوعات الغاز الطبيعي من موسكو إلى أوروبا بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو.

وهبط سعر الروبل لمستويات قياسية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

وفي أوائل عام 2008، كان الدولار الأمريكي يساوي ما يقرب من 25 روبلا، وانخفضت قيمة العملة الروسية بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا ردا على حرب أوكرانيا إلى انهيار الروبل، فقد أصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبلا في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10% وسجلت مستوى قياسيا جديدا.