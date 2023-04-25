ثبات البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-4-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-4-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 110 جنيهات والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان العروس 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها.

و أضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 20 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 70 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والافوكادو100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

ونوه التجار إلى أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.