ثبات أسعار الـ 32 سلعة.. التموين: بدء صرف مقررات شهر مارس 2023

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ صباح اليوم في صرف السلع التموينية لشهر مارس 2023 لحاملي البطاقات التموينية من خلال 40 ألف منفذ تمويني ما بين بدالين وجمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركتي النيل والإسكندرية.

كذلك قام حاملو البطاقات التموينية بداية من اليوم بصرف المنحة الاستثنائية التي يستفيد منها.

وأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 يستفيد منها 21 مليون بطاقة، مربوط عليها 64 مليون مواطن.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم وجود زيادات وارتفاعات في أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 والتي سيتم بدء طرحها لحاملي البطاقات التموينية، بدءًا من غد الأربعاء 1-3-2023.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

وأكدت الوزارة توافر جميع السلع التموينية البالغ عددها 32 سلعة متنوعة ما بين غذائية واستهلاكية والتي يحتاجها المواطنون بالمنافذ التي تقوم بصرف السلع التموينية والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، و7500 منفذ جمعيتي، ونحو 1500 فرع مجمع استهلاكي.

ويتم صرف 2 كيلو سكر للفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة، إضافة إلى زجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقات، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.