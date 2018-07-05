ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال الشهر الماضي

المال- خاص كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال شهر يونيو الماضي، وذلك مقارنة بشهر مايو الماضي.وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سمك 5. مم عرض اللوح 1.06 قيمة 139 جنيها للمتر مربع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقا

المال- خاص

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال شهر يونيو الماضي، وذلك مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سمك 5. مم عرض اللوح 1.06 قيمة 139 جنيها للمتر مربع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي بنسبة 6,9% حيث سجل قيمة 130 جنيه للمتر مربع.

وأوضح التقرير أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1متر بلغ 376 جنيه للمتر مربع وذلك بارتفاع بلغ 21.3% عن نفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي سجل سعره 310جنيه للمتر مربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 417 جنيه للمتر مربع وبزيادة بلغت 18,8% حيث سجل سعر خلال شهر يونيو من العام الماضي 351 جنيه.