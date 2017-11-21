ثبات أسعار الدواجن واللحوم.. وارتفاع البيض 9.5 جنيه

محمد مجدي أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار البيض في المزرعة 4 جنيهات، والأسواق 9.5 جنيه. وقال السيد لـ"المال"، إن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر -اليوم الثلاثاء- بلغ 33.5 جنيه، مقارنة بـ…

محمد مجدي

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار البيض في المزرعة 4 جنيهات، والأسواق 9.5 جنيه.

وقال السيد لـ”المال”، إن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر -اليوم الثلاثاء- بلغ 33.5 جنيه، مقارنة بـ 24 جنيهاً بداية الأسبوع، بينما سعر المزرعة 29.5 جنيه.

وأوضح السيد، أن كيلو الدجاج الأبيض 19 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك 24 جنيهاً، والدجاج الساسو 26 مزرعة، و30 للمستهلك، وكيلو الدجاج البلدي الحر بـ 33 جنيهًا مزرعة، و37 للمستهلك، وكيلو الرومي بسعر 48 جنيهاً مزرعة، و50 للمستهلك، بينما كيلو البط 26 جنيها مزرعة، و34 للمستهلك.

وفي سياق أخر، استقرت أسعار اللحوم، ويبلغ كيلو البتلو 174 جنيهًا، والضانى البلدي 155 جنيهاً، الضاني المستورد بـ80، والكندوز بسعر 160، حسب ما أكده إمام طه، وكيل شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة.