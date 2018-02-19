ثبات أسعار الحديد وتراجع طفيف في الأسمنت

محمود زكي: شهدت القوائم السعرية للحديد ثباتًا في الأسعار، في حين سجل طن الأسمنت تراجعًا طفيفًا في الأسعار يتراوح بين 15-10 جنيهات في الطن، وفقًا لما قاله عدد من التجار. وسجل طن شركة بشاى للصلب حوالي 11970 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بلغ قيمته 12450 جنيها للطن في حين سجل

محمود زكي:

شهدت القوائم السعرية للحديد ثباتًا في الأسعار، في حين سجل طن الأسمنت تراجعًا طفيفًا في الأسعار يتراوح بين 15-10 جنيهات في الطن، وفقًا لما قاله عدد من التجار.

وسجل طن شركة بشاى للصلب حوالي 11970 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بلغ قيمته 12450 جنيها للطن في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12250 جنيها.

بينما بلغ سعر طن الحديد لشركة السويس للصلب، تسلم المصنع 11800 جنيه في حين يصل للوكلاء والموزعين حوالى 11950 ويصل للمستهلك بقيمة 12100 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت شركة المعادي سعر الطن بها 11770 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12.1 جنيه للطن وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة في حين سجل طن حديد الكومي قيمة 11880 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك 12.250 جنيه للطن.

وعلى صعيد الأسمنت بلغ سعر طن العربية للأسمنت بعد الانخفاض الطفيف في الأسعار حوالي 970 جنيها للطن تسليم أرض المصنع في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز قيمة 920 جنيها تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيها ويصل السعر للمستهلك قيمة 940 جنيه للطن وبلغ سعر الأسمنت المسلح قيمته 980 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بينما سجل سعر الأسمنت لشركة قنا سجل حوالي 900 جنيه للطن في حين سجل نفس السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.