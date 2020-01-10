اقتصاد وأسواق

ثبات أسعار الأسمنت اليوم الجمعة.. والطن من 800-850 جنيهًا

استهلاك شهري يقترب من 4 ملايين طن
دعاء حسني 9:03 م, الجمعة, 10 يناير 20 9:03 م, الجمعة, 10 يناير 20

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أسعار الأسمنت ثبتت في السوق المحلية من 800 إلى 850 جنيها للطن للمستهلك في الأسبوع الثاني من يناير 2020، وتراوح سعر الطن بين 640 إلى 720 جنيها على أرض المصنع، وفقاً لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ولفت الزيني إلى أن ذلك يأتى في ظل حجم استهلاك شهري يقترب من 4 ملايين طن، واستهلاك سنوي يقترب من 50 مليون طن بنهاية العام الحالى.

الخرسانة الجاهزة خفضت الطلب علي الأسمنت

وكان أحمد الزيني قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإقبال علي استخدام الخرسانة الجاهزة، خفض الطلب أيضاً المباشر علي الأسمنت، حيث إن الأغلب يلجأ إلي الخرسانة الجاهزة بدلا من شراء رمل وزلط وخلافه وخلطها لاستخدامها في البناء، وهو الأمر الذي قد يكون خفض الاستهلاك نسبياً علي الأسمنت.

ويوضح الزيني، أن سعر تصدير الأسمنت يقترب من 32 دولارا للطن، أي ما يقرب من 512 جنيها، لذلك تفضل شركات الأسمنت، خاصة الأجنبية منها، تسويق منتجاتها داخلياً بالسوق المصرية، لأرتفاع سعر البيع به عن سعر التصدير.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوي المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير لأغسطس 2019 بنحو 17%، لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من 2019 إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.

وتضمنت (زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، ايطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، اثيوبيا، رومانيا،اسبانيا، ملاوي)، وفقًا للتقرير.

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بقلم دعاء حسني

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