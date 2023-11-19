ثانى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية تصل من إسبانيا

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا، حيث اشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعي الذي يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 لاضطرابات النزيف الذاتي (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشري الذي يستخدم في الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما، وفي إطار التعاون الوثيق بين شركة “جريفولز إيجيبت” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة “جريفولز الإسبانية” الرائدة بمجال مشتقات البلازما.