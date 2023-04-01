«ثاندر» تُحقق قفزة بترتيب شركات السمسرة في البورصة خلال 3 شهور

حققت شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” قفزة بترتيب شركات السمسرة عن الربع الأول من العام الجاري 2023، صعودًا من المركز الـ50 بفترة الربع الأول من العام الماضي، لتأتي في الترتيب الـ18متقدمة بواقع 32 مركزًا .

وهيمنت الشركة على حصة سوقية بلغت نحو 1.8% بقيمة تداول 4.9 مليار جنيه من خلال تنفيذ 1.1 مليون عملية على 1.4 مليار ورقة مالية.

وكانت الشركة قد هيمنت على الترتيب السابع بتعاملات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحصة سوقية 4.1%، و المركز الـ12 بتعاملات “fix” بنحو 2.6% .

أما فيما يتعلق بتعاملات شهر مارس المنقضي فقط، فقد تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، قائمة شركات السمسرة من حيث قيم التداول المنفذة في البورصة المصرية، بحصة سوقية 9.6% .

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية -شقيقة شركة هيرميس للوساطة – قد جاءت في المرتبة الثانية بحصة 9% ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية 7.3% .