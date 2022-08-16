«ثاندر» تقترب من الحصول على رخصة أمين الحفظ

اقتربت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أونلاين من الحصول على رخصة أمين الحفظ من هيئة الرقابة المالية.

وقال أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة أن ثاندر أنهت عملية الفحص منذ أسبوعين، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة المطلوبة مقدرًا عدد المستخدمين لتطبيق ثاندر بأكثر من 400 ألف مستخدم، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 2 مليون مستخدم بنهاية 2023.

وأوضح حمودة فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تمكنت من جمع تمويلات بقيمة 22 مليون دولار حتى الآن من عدة مستثمرين، أبرزهم شركة الاستثمار الأمريكية «تايجر جلوبال»، والتى تتخذ من دبى مقرًّا لها، و«بيكو كابيتال» الإماراتية برأس مخاطر، ومن المخطط توظيف جزء منها فى تطوير منصتها الإلكترونية وخدمات المستثمرين، إلى جانب توسيع نشاطها فى منطقة الخليج العربى وشمال أفريقيا كذلك.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن ثاندر أطلقت مؤخرًا عددًا من الخدمات الجديدة على منصتها الإلكترونية، منها التسوية اليومية للمعاملات بحيث يستطيع المستثمرون حاليًّا بيع وشراء الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية فى نفس الجلسة بخاصية الـ T+O ، فضلًا عن متابعة حسابات الأصدقاء وعرض محافظهم الاستثمارية ومعرفة آخر التحديثات التى يقومون بنشرها، بالإضافة إلى خاصية عمل محاكاة للاستثمار برصيد افتراضى تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه للبورصة المصرية والأمريكية.

وتابع: أتاحت الشركة كذلك منصة تعليمية للمبتدئين للتعرف على مبادئ الاستثمار فى سوق المال، علاوة على نشر قائمة شهرية بأسهم الشركات الأفضل أداءًا خلال شهر تحت اسم قائمة «أسهم الكتريك» الشهرية.

ولفت حمودة إلى أن ثاندر توفر أيضًا عبر تطبيقها مجموعة واسعة من الخيارات، منها الاستثمار فى أسهم أكبر الشركات المصرية، وكذلك صناديق الاستثمار، مثل صندوق مصر التكافلى، والذى يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى الاستثمار فى صندوقى أزيموت ادخار وأزيموت فرص التابعين لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول.

يُذكر أن ثاندر تأسست فى مصر خلال عام 2020 بواسطة كلٍّ من أحمد حمودة وسيف عمر، وتمتلك منصة إلكترونية لتداول الأسهم عبر الإنترنت دون تحصيل أى عمولات إذ تتيح للمستثمرين شراء وبيع الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار كما يقدم التطبيق خطتين للاشتراك، أحدها مجانى، والثانى «باقة ريسر» باشتراك شهرى يبلغ 55 جنيهًا، يتيح للمستخدم الوصول إلى بيانات السوق لحظيًّا.