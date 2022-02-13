«ثاندر» تفاوض «مصر كابيتال» و«سى آى كابيتال» لإتاحة وثائق صناديق الاستثمار عبر تطبيقها

تتفاوض شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية حاليًا على توقيع شراكات مع عدة شركات، منها «مصر كابيتال» – الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بالإضافة إلى شركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، بهدف إتاحة عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار التى تُدار من قبل تلك الشركات عبر منصتها الإلكترونية.

وقال أحمد حمودة، الشريك المؤسس لـ«ثاندر»، إنه من المتوقع انتهاء المفاوضات مع مصر كابيتال وسى آى كابيتال خلال العام المقبل، كما تعتزم الشراكة أيضًا مع أحد الصناديق الاستثمارية فئة الإسلامية.

وأوضح حمودة فى تصريحات لـ«المال» أن ثاندر تستقبل 50 ألف عميل شهريا عبر منصتها الإلكترونية، وتسعى إلى تحسين التقنيات المستخدمة بشكل دورى، لافتًا إلى أن المنصة تستهدف تسهيل استخدام الأدوات المالية على المتعاملين فى سوق المال، وكسب ثقة العملاء.

على صعيد آخر، كشف عن اعتزام الشركة توظيف 20 إلى %40 من الجولة التمويلية الأخيرة التى حصلت عليها منذ أيام، والبالغة 20 مليون دولار، (ما يتراوح بين 4 و 8 ملايين دولار) تقريبًا فى تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، وزيادة عدد المنتجات الاستثمارية المطروحة للمتعاملين.

وأعلنت ثاندر يوم الثلاثاء الماضى عن حصولها على مبلغ 20 مليون دولار فى جولة استثمارية (Series A) بقيادة مجموعة صناديق رأسمال مخاطر أبرزها تايجر جلوبال وبيكو كابيتال إنديور كابيتال وفورد دى إكس فنتشرز، ورابا بارتنرشيب وجيمكو، وبروساس فينتشرز.

على صعيد آخر، لفت إلى أن الشركة تدرس حاليا التوسع فى أسواق منطقة الخليج العربى، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، مع توافر فرص نمو واعدة للمجال بالدولتين. يذكر أن ثاندر تأسست فى مصر خلال عام 2020 بواسطة كل من أحمد حمودة وسيف عمر؛ وتمتلك منصة إلكترونية لتداول الأسهم عبر الإنترنت دون تحصيل أى عمولات إذ، تتيح للمستثمرين شراء وبيع الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار، يقدم التطبيق خطتين للاشتراك، أحدها مجانى، والثانى باشتراك شهرى يبلغ 55 جنيهًا، يتيح للمستخدم الوصول إلى بيانات السوق لحظيا