«ثاندر» تعتزم طرح صندوق استثمار للأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية خلال الربع الثالث

تتفاوض مع عدة جهات للشراكة حاليًا

كشف أحمد حمودة، الشريك والمؤسس بشركة «ثاندر القابضة»، إنها تعتزم طرح أول صندوق لها للاستثمار بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقيدة فى البورصة المصرية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجارى.

يُذكر أن «ثاندر القابضة» تم تأسيسها حديثًا خلال أكتوبر عام 2020، بقيادة أحمد حمودة، الذى كان يشغل منصب مدير عام شركة أوبر مصر حتى 2018، قبل تقدمه باستقالته لتأسيس الكيان الجديد بسوق المال، بمساهمات من شركات أمريكية وصينية وجنوب أفريقية .

وأوضح حمودة أن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدة جهات للشراكة فى الصندوق الجديد، ومن بينها «أزيموت مصر».

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن تلك الخطوة جاءت لتلبية رغبة شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى ذلك النوع من الاستثمار.

وأوضح أن «ثاندر» كانت قد حصلت مؤخرًا على رخصة تلقى الاكتتاب فى صناديق الاستثمار، لافتًا إلى أن الشركة ساهمت فى تلقى الاكتتاب لصندوقى «فرص- AZ» للأسهم و«ادخار- AZ» للدخل الثابت، التابعين لشركة أزيموت مصر.

وعلى صعيد أخر لفت إلى أن الشركة تبحث إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة القادمة، وذكر أنها بدأت نشاطها فى السوق المحلية بإطلاق رخصة السمسرة، موضحًا أن منصتها الإلكترونية التابعة «ثاندر» حققت نجاحًا منذ التأسيس.

وتابع: هدف الشركة منذ البداية تمثل فى خلق منصة جديدة لمساعدة الأفراد على الاستثمار فى الأسهم بسهولة وبدون حد أدنى، وذلك تشجيعًا للسياسات الجديدة الخاصة بالادخار التراكمى بأسواق الأسهم.

ولفت إلى أن تطبيق «ثاندر» تم إطلاقهُ من خلال الهاتف المحمول، موضحًا أن الشركة لديها توسعات بالمجال التكنولوجى خلال الفترة المقبلة بإتاحة التعامل من خلال الموقع الإلكترونى، هذا إلى جانب طرح مزيد من المنتجات الجديدة.

وبشكل عام، قال حمودة إن العامل التكنولوجى ساعد الشركة على تكوين قاعدة كبيرة من العملاء فى وقت صغير.

أحمد حمودة: نسعى للحصول على رخصتى أمين الحفظ والتعامل بالشراء الهامشى قريبا

وعلى جانب آخر، قال حمودة إن «ثاندر القابضة» تعتزم إضافة مزيد من الرخص الجديدة لتوسيع نشاطها بالسوق المحلية، موضحًا أنها خلال الفترة القريبة المقبلة تعتزم إضافة رخصة أمين الحفظ ورخصة التعامل بالشراء الهامشى – المارجن.

وأكد أن الشركة تُركز نشاطها بشكل عام خلال الفترات الحالية على السوق المحلية فقط، دون أى مساعٍ للتوسع الخارجى.