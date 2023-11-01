«ثاندر» تتصدر تعاملات FIX في البورصة المصرية خلال أكتوبر

تمكنت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية من حيث تعاملات FIX خلال أكتوبر الماضي، بقيم تداولات تصل إلي 8.29 مليار جنيه، وحصة سوقية 7.7%، من خلال 996.5 ألف عملية علي 2.5 مليار ورقة مالية.

واقتنصت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات وصافة الترتيب من حيث تعاملات FIX خلال أكتوبر المنصرم، عقب استحواذها علي حصة سوقية تعادل نحو 7.7%، وقيم تداولات تصل إلي 8.25 مليار جنيه، بحجم تنفيذات بلغت 1.998 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 289.76 ألف عملية.

وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المرتبة الثالثة، مستحوذة بذلك علي حصة سوقية تصل إلى 7.6%، بقيم تداولات تقدر بنحو 8.17 مليار جينه، مُنفذة على 2.004 مليار سهم، من خلال 217.37 ألف عملية.

ونجحت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية من اقتناص المركز الرابع في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات FIX، بتسجيلها لقيم تداولات تصل إلي 7.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 6.9%، من خلال 153.52 ألف عملية علي 1.09 مليار ورقة مالية.

واستحوذت شركة “إي أف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية على المرتبة الخامسة، عقب اقتناصها لحصة سوقية تعادل نحو 5.1%، وقيم تداولات تصل إلى 5.45 مليار جنيه، بحجم تنفيذات بلغت 336.1 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 65.77 ألف عملية.

وتمكنت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية من الوصول للمركز السادس في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات FIX خلال أكتوبر الماضي، ليلها “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية في المرتبة السابعة، و “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في الثامنة، و “بلتون” لتداول الأوراق المالية في التاسعة، وأخيرًا جاءت “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية محتلة المركز الأخير ضمن العشرة الأوائل.