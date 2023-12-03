«ثاندر» تتربع على قائمة شركات السمسرة بتعاملات النيل خلال نوفمبر

تمكنت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية من حيث تعاملات بورصة النيل خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيم تداولات تصل إلى 192.5 مليون جنيه، وحصة سوقية 16.3%، من خلال 37.8 ألف عملية على 330.2 مليون ورقة مالية.

واقتنصت شركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات وصافة الترتيب من حيث تعاملات بورصة النيل خلال نوفمبر المنصرم، عقب استحواذها علي حصة سوقية تعادل نحو 8.4%، وقيم تداولات تصل إلى 99.9 مليون جنيه، بحجم تنفيذات بلغ 200.54 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 8.8 ألف عملية.

وجاءت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية في المرتبة الثالثة، مستحوذة بذلك علي حصة سوقية تصل إلى 6.4%، بقيم تداولات تقدر بنحو 75.7 مليون جينه، مُنفذة على 94.83 مليون سهم، من خلال 5.7 ألف عملية.

ونجحت “ميراج” لتداول الأوراق المالية من اقتناص المركز الرابع في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات بورصة النيل، بتسجيلها لقيم تداولات تصل إلى 66.44 مليون جنيه، وحصة سوقية 5.6%، من خلال 6.35 ألف عملية على 136.14 مليون ورقة مالية.

واستحوذت شركة “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية علي المرتبة الخامسة، عقب اقتناصها لحصة سوقية تعادل نحو 5.1%، وقيم تداولات تصل إلي 60.4 مليون جنيه، بحجم تنفيذات بلغت 126.5 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 6.9 ألف عملية.

وتمكنت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات من الوصول للمركز السادس في ترتيب شركات السمسرة من حيث تعاملات بورصة النيل خلال نوفمبر الماضي، لتليها “وثيقة” لتداول الأوراق المالية في المرتبة السابعة، و”حلوان” لتداول الأوراق المالية في الثامنة، و “المصرية العربية – ثمار” لتداول الأوراق المالية في التاسعة، وأخيرًا “هيرميس” للوساطة الأوراق المالية محتلة المركز الأخير ضمن العشرة الأوائل.