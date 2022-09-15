ثالث صفقات القلعة الحمراء.. ميسي ينضم لصفوف الأهلي رسميًا

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع مصطفى سعد ميسي، قادمًا من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار الأهلي، في بيانه الصادر عبر موقعه الرسمي، إلى أن مصطفى سعد ميسي، وقع على عقود انضمامه نهائيًا ولمدة خمسة مواسم.

وتُعد هذه الصفقة الثالثة للنادي الأهلي، بعد نجاحه في الحصول على خدمات شادي حسين والبرازيلي برونو سافيو.

وانضم مصطفى سعد لصفوف المنتخب الأولمبي في المعسكر الذي يقام في الإسكندرية تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.