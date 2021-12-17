ثالث رحلات ترانزيت «السخنة – بورسعيد» تصل الميناء الغربي

وصلت مساء اليوم ثالث رحلة قطار نقل حاويات من ميناء السخنة إلي ميناء غرب بورسعيد، وذلك في إطار التعاون بين شركة موانئ دبي وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.. وذلك فى إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التى تواجههم.

وتعد هذه الرحلة الثالثة فى إطار التشغيل التجريبي لقطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، بحموله 50 حاوية مكافئة، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات واللوجيستيات الخاصة بالنقل من السخنة لبورسعيد، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

وأكد المهندس محمد فودة رئيس المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية الشريك اللوجستي لشركة بورسعيد للحاويات نجاح التحالف فى تيسير رحلات نقل البضائع الترانزيت عبر السكه الحديد.

وقال إن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية “مشغل الأرصفة بالسخنة” ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخراً من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك.