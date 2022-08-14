ثالث أكبر طرح بالصين في 2022 يصعد في أول جلسة إدراج ببورصة شنغهاي

ارتفعت أسهم “هايغون إنفورميشن تكنولوجي” (.Hygon Information Technology Co)، الشركة المصنّعة والموزعة لمكونات الكمبيوتر، صاحبة ثالث أكبر طرح بالصين في 2022 في أول جلسة إدراج لها ببورصة شنغهاي، ما يجعلها ثاني أفضل أداء افتتاحي لهذا العام بين الأسهم المُدرجة الكبيرة بالصين.

وأغلق السهم مرتفعاً 67% عند 60.1 يوان بعد ارتفاعه بـ 105% عقب فترة وجيزة من الافتتاح. وكان الطرح العام الأولى لـ”هايغون” جمع 10.8 مليار يوان (1.6 مليار دولار) بعد بيع 300 مليون سهم بسعر 36 يوان للسهم. وتعد هذه أكبر بداية تداول لشركة أيقونية أشبه بـ “ناسداك” في عام 2022.

ثالث أكبر طرح في الصين لهذا العام

نفّذت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها ثالث أكبر إدراج لهذا العام في الدولة الآسيوية، التي تزدهر بها الطروحات الكبيرة على الرغم من الركود في مناطق الاكتتاب العامة التقليدية.

وتستهدف الاكتتابات العامة الأولية في البر الرئيسي للصين المستثمرين المحليين في الغالب، نظراً لأن ضوابط رأس المال تجعل من الصعب على الأجانب المشاركة، وعادة ما تتجه نحو الارتفاع عند بدء التداول.

سيتم تداول السهم بدون حد للسعر في الجلسات الخمس الأولى. وسجل السهم ثاني أفضل ظهور في اليوم الأول بين الطروحات الصينية التي تزيد قيمتها عن مليار دولار هذا العام.

أظهرت البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” أن حوالي 80% من حالات الظهور الأولي في التداول ببورصات البر الرئيسي للصين التي جمعت 500 مليون دولار على الأقل، أنهت جلستها الأولى في منطقة إيجابية.

واعتمد بيع أسهم “هايغون” على الطلب القوي من الأفراد والصناديق، حيث تجاوز الاكتتاب في الشرائح المخصصة للمستثمرين الأفراد بأكثر من 2500 مرة.

يُترجم سعر الإصدار إلى مضاعف ربحية للسهم بلغ 315.2 مرة، اعتباراً من نهاية عام 2021، وفقاً لأوراق إيداع الشركة، مقارنة بالمتوسط السائد بهذا القطاع والذي يبلغ 27.7 مرة.

في يونيو 2019، أدرجت وزارة التجارة الأميركية “هايغون” ضمن قائمة تفرض على الشركات الأميركية الحصول على موافقة الحكومة قبل بيع السلع أو الخدمات لهذه الكيانات، وفقاً لنشرة الاكتتاب.

من المقرر أن تُستخدم العائدات في البحث والتطوير وصندوق احتياطي لتطوير التكنولوجيا وغيرها من الأغراض الأخرى، وفقاً لبيان صادر عن بورصة شنغهاي.

تعد شركة “سي آي تي آي سي سيكيوريتيز” (. CITIC Securities Co) هي الراعي للاكتتاب العام الأولي لـ “هايغون”.