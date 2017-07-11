ثالث أكبر سفينة حاويات عالميا تعبر قناة السويس الجديدة

بحمولة 217 ألف طننادية صابرصرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس، بأن القناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقةMOL TRUST في أول رحلة لها عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المغرب بح

بحمولة 217 ألف طن





نادية صابر

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس، بأن القناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقةMOL TRUST في أول رحلة لها عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المغرب بحمولة 217 ألف طن.

وتعد السفينة ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم وتتبع الخط الملاحي العالمي MOL”” وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 20170 حاوية.

وأكد الفريق مميش أن قناة السويس قادرة على استقبال كافة سفن أسطول الحاويات في العالم ومواكبة التطور المتنامي بها حيث تتسابق الخطوط الملاحية الكبرى للتربع على قائمة سفن الحاويات الأكبر عالمياً للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتوفير اقتصاديات التشغيل، مشيراً إلى استعداد الهيئة الدائم للتعامل مع كافة المستجدات في صناعة النقل البحري من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالقناة وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيداً بكفاءة مرشدي القناة وجهود رجال إدارة التحركات لضمان عبور السفن بسلام وكذلك جميع العاملين بالهيئة.

وتطبيقا للبروتوكول المتبع في هيئة قناة السويس أناب الفريق مميش السيد الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، للصعود على السفينة للإطمئنان على عبورها بأمان والترحيب بطاقمها حيث قدم سيادته درع هيئة قناة السويس وباقة ورد لربان السفينة.

وفي بداية حديثه، أشاد الفريق ربيع بالجهود العظيمة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في تأمين المجرى الملاحي وتوفير أعلى مستويات السلامة للسفن العابرة للقناة بما يليق بالمكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها قناة السويس بين الممرات الملاحية العالمية.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تحرص باستمرار على تحسين خدماتها الملاحية المُقدمة للسفن العابرة من خلال عملية التطوير المستمرة للمجرى الملاحي، مشدداً على أهمية مشروع حفر قناة السويس لمواكبة الطفرة الهائلة التي تشهدها صناعة بناء السفن عالميًا، خاصة مع تحقيق أحجام السفن أرقامًا قياسية جديدة تتطلب توفير عمق كافي يسمح باستيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

من جانبه، عبرالكابتن Vladimir Krivets ربان السفينة عن امتنانه لحرص إدارة قناة السويس على التعامل عن كثب مع عملائها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عبور السفن بأمان مشيدا بمرشدي هيئة قناة السويس الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة نادرتين بالإضافة إلى قيامهم بالعمل بصورة تعكس حسهم الوطني العالي وأدائهم لرسالتهم كسفراء لبلدهم أمام الأسطول العالمي، كما وجه الشكر لقيادة لتوفير كافة الخدمات والمساعدات الملاحية اللازمة للعبور الآمن كالعلامات الملاحية والقاطرات المرافقة للسفن أثناء عبورها للقناة.

تم تدشين السفينة التي ترفع علم جزر المارشال في عام 2017 بترسانة سامسونج الكورية للصناعات الثقيلة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما يصل غاطسها 49 قدما، كما تتميز باستخدامها لأنظمة حديثة قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية لتندرج ضمن قائمة السفن صديقة البيئة.