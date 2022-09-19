ثالث أغنى رجل في العالم يضخ 2.5 مليار دولار في شركة أسمنت

يعتزم الملياردير غوتام أداني، ثالث أغنى رجل العالم ، ضخ 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) في شركة أسمنت، وإعطاء نجله مهام الإشراف على هذا العمل التجاري المُستحوذ عليه حديثاً، حيث يسعى ثالث أغنى رجل في العالم إلى تعزيز إمبراطورية البنية التحتية الخاصة به، والتي تشمل الموانئ والمرافق وتوليد الكهرباء، بحسب وكالة بلومبرج.

قال “أداني” في بيان: “ما يجعل قطاع الأسمنت مثيراً هو أنه مجال النمو الرئيسي في الهند، والذي يفوق مثيله في كل دولة أخرى إلى مستوى أبعد من عام 2050″، مضيفاً أن الأعمال التجارية المتنوعة للمجموعة توفر “جوانب لا مثيل لها” في صناعة الأسمنت.

استثمارات ثالث أغنى رجل في العالم

تعتزم شركة “أمبوجا سيمنتس” (Ambuja Cements)، وهي شركة استحوذت عليها “أداني غروب” (Adani Group) في مايو الماضي، إصدار 477.48 مليون أمر ضمان لـ”هارمونيا تريد أند إنفيستمنت” (Harmonia Trade and Investment)، وهي شركة لها علاقة بعائلة “أداني”، بقيمة 418.87 روبية لكل منها، وفقاً لتقرير البورصة يوم الجمعة، ما يُعدّ أحد أكبر المخصصات التفضيلية لأي شركة هندية. ويمكن تحويل كل أمر إلى سهم واحد لكل منها في غضون 18 شهراً من الإصدار.

عُيّن “أداني” مديراً لمجلس الإدارة ورئيساً لشركة “أمبوجا سيمنتس”، بينما سيتولى نجله الأكبر، كاران أداني، البالغ من العمر 35 عاماً، منصب رئيس مجلس إدارة كل من “أمبوجا سيمنتس” و”إيه سي سي” (ACC)، إضافة إلى منصب رئيس شركة “إيه سي سي”.

تحوّل تكتل الملياردير “أداني” الذي يضم قطاعات من الموانئ إلى الكهرباء من كونه لاعباً ثانوياً إلى ثاني أكبر صانع للأسمنت في الهند بعد شراء هاتين الشركتين من الشركة السويسرية “هولسيم” (Holcim) في مايو مقابل 10.5 مليار دولار، وهي أكبر عملية استحواذ أجرتها مجموعة “أداني” حتى الآن، والتي منحتها طاقة إنتاجية قائمة قدرها 67.5 مليون طن سنوياً.

تُظهر التصريحات الأخيرة أن الملياردير يعتزم جعل وحدات الأسمنت محركاً للنمو لإمبراطوريته، ما يُحصّن سلسلة لوجستية تشمل الموانئ البحرية والمطارات والعقارات والفحم. كان “أداني” يتخذ إجراءات سريعة نحو تنويع أنشطته بما يتجاوز جذوره التقليدية المتعلقة بالوقود الأحفوري ليصل إلى مراكز بيانات وخدمات رقمية واتصالات ووسائل إعلام.

صدارة المليارديرات

بجانب إحضار نجله، يخطط الملياردير الهندي أيضاً لتوظيف مسؤولين تنفيذيين كبار للمساعدة في تنمية أعمال الأسمنت، حسبما ذكرت “بلومبرج” في بداية يوم الجمعة، والتي توقعت أيضاً أن يجد نجله مواطن تآزر بين موانئ المجموعة وشركات الأسمنت لإنشاء شركة لوجستية متكاملة.

قفز غوتام أداني إلى مركز الصدارة في عالم المليارديرات هذا العام، حيث أسهمت قفزة مذهلة لثروته في جعله أحد أثرياء هذا الكوكب في غضون أشهر، متجاوزاً مواطنه الأكثر شهرة موكيش أمباني وعمالقة مثل بيل غيتس ووارن بافيت. واحتل “أداني” المركز الثاني عالمياً، متجاوزاً بذلك جيف بيزوس.

كان مزيج أسعار الفحم المرتفعة ومكاسب الأسهم المرتفعة سبباً في زيادة الثروة، ما مكّن تكتله من زيادة طموحاته والتنويع بسرعة هائلة.

ويراهن رجل الأعمال أيضاً بقيمة 70 مليار دولار على الطاقة الخضراء، وهو تحوّل انتقده البعض باعتباره محاولة للغسل الأخضر بسبب تركيز المجموعة على الفحم.

قال الملياردير في البيان إن موقع “أداني غروب” كواحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة على مستوى العالم سيسهل تصنيع “الأسمنت الأخضر عالي الجودة”. وأضاف: “كل هذه الأبعاد تضعنا على المسار الصحيح لنصبح أكبر شركة مصنّعة للأسمنت وأكثرها كفاءة في موعد أقصاه عام 2030”.