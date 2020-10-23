تُنهى تعاملات اليوم عند 4 دولارات.. شهادة إيداع «التجاري الدولي» تعوض غالبية خسائر الخميس

كانت قد تراجعت بنحو 41% بمستهل تعاملات اليوم

تمكنت شهادة إيداع بنك “التجاري الدولي” ببورصة “لندن”، من تعويض جزء كبير من خسائر الأمس، عقب تمكنها من الصعود بنسبة 14% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة – آخر جلسات الأسبوع الجاري- واستقرارها عند مستوى 4 دولارات .

وكانت الشهادة استهلت تعاملات اليوم الجمعة على هبوط عنيف بنسبة قاربت 41% دفعتها للوصول لمستوى 2.05 دولار، فيما كانت قد أنهت تعاملات أمس الخميس على هبوط بنحو 17% أيضًا .

يُذكر أن حركة الشهادة ببورصة “لندن” قد تعرضت لتلك الحركة المتذبذبة جراء الأخبار المتداولة بوجود تغيرات جوهرية بمجلس إدارة البنك .

وصدر منذ قليل بيانًا من بنك “التجاري الدولي – مصر” بتعيين شريف سمير سامي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، خلفا للرئيس السابق والعضو المنتدب ، هشام عز العرب.

وأكد البنك في بيانهُ اليوم، أن مجلس الإدارة يؤمن بأن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.