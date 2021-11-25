«تي كمبيوترز» تعلن عن أحدث مشروعاتها في صناعة البرمجيات والتطبيقات الهندسية

أعلنت شركة تي كمبيوترز ، المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية المتكاملة، أنها بصدد الإعلان عن أحدث مشروعاتها في صناعة البرمجيات والتطبيقات الهندسية لتكنولوجيا BIM المستخدمة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري بجانب الحلول التكنولوجية وتطبيقات قطاع الصناعة، وذلك خلال منتدى التميز الهندسي التاسع المقرر عقده بالقاهرة في 21 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر تي كمبيوترز للمهندسين والشركات بحضور المهندس علي علوبة رئيس مجلس الإدارة والعديد من رؤساء الشركات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع التشييد والبناء والصناعة بجانب رؤوساء شركتى أوتوديسك وتي سيرف الذراعين الفني والتدريبي للشركة.

وأعلنت الدكتورة نيفين عبدالخالق، المستشار الإعلامي لشركة تي كمبيوترز، إطلاق مسابقة حول استخدامات الشركات والأفراد المهندسين للتطبيقات الحديثة والحلول الذكية التي يتم تقديمها بالتعاون مع «أوتوديسك» كأحد المبادرات المجتمعية لرعاية المواهب الشابة وتشجيع الشركات علي استخدامات التقنيات التكنولوجية الحديثة في البناء والصناعة في مصر حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال منتدى التميز الهندسي التاسع فبراير المقبل.

وأوضحت أن شركة تي كمبيوترز تعمل في السوق المصرية في تقديم الخدمات التكنولوجية المتكاملة وهندسة البناء BIM بجانب برامج التدريب بالتعاون مع ذراعها التنفيذي والفني شركتي أوتوديسك الذراع الاستراتيجية المتخصصة فى مجال صناعة البرمجيات الهندسية علي تقديم أحدث التكنولوجية والتطبيقات الهندسية لتكنولوجيا الهندسة والبناء وعمل التصميمات والإشراف علي تنفيذ المشروعات، إضافة خدمات شركة TEAServ كذراع تدريبية لرفع مهارات العاملين بالشركات علي استخدامات جميع الحلول التكنولوجية في التشييد والبناء والصناعة بجانب خدمات السوفت وير وتكنولوجيا المعلومات للشركات.

وأشارت إلى أن أنه سيتم استعراض آخر المشروعات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والخدمات والنتائج المترتبة علي استخدامات تطبيقات تكنولوجيا BIM وتقنيات وحلول الحوسبة السحابية لشركة أوتوديسك مثل التصميم ثلاثي الأبعاد فضلا عن مشروعات التعاون والشراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعات المدارس والشركات القابضة وشركات القطاع الخاص والحكومة وذلك خلال منتدى التميز الهندسي التاسع.

أكد المهندس هشام وجدى الرئيس التنفيذي لشركة تي كمبيوترز، أن الشركة بدأت خطتها للتوسع في السوق المصرية علي مدي 10 سنوات الأخيرة من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية بشكل متكامل تتضمن برامج التدريب علي الأنظمة وتنفيذ المشروعات الهندسية في قطاع الإنشاءات والصناعة، معلنا بدأ الشركة للاستعداد للعودة إلي السوق الليبية مطلع العام المقبل كجزء من خطتها للتوسع فى تقديم الخدمات في افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف وجدي أن الشركة حرصت من خلال شركائها علي إحداث تنوع في تقديم الحلول التكنولوجية للشركات بجانب التوجه بشكل قطاعي لدعم مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية مثل تطبيقات الصناعة ومجالات التشييد والبناء والتصميمات الهندسية بهدف توظيف التكنولوجيا لمساعدة الشركات ومشروعات الدولة علي النمو والاستدامة ورفع الجودة وخفض التكاليف من خلال التعاون مع شركتي «أوتوديسك، وتي سيرف».

وأشار إلي تواجد تى كمبيوترز في السوق المصرية منذ 48 عاماً فضلا عن استثماراتها في عدد من الأسواق في سوريا والإمارات وليبيا في السنوات الماضية، كما تستهدف العمل مع قطاع البترول والتعليم العالي والمعاهد والمدارس بجانب مشروعات السوفت وير في البنوك وسوق المال بجانب التعاون مع 5 جامعات ومنها جامعة حلوان فضلا عن دراسة الدخول في مشروعات المدارس التكنولوجية والذكية، لافتا إلي أن عدد العملاء بلغ 475 عميل ونحو 2514 مشروعا بنهاية 2021.

وقال المهندس حازم نبيل رئيس شركة أوتوديسك، إن الشركة حققت العديد من النجاحات علي مستوي صناعة البرمجيات وتطبيقات وبرامج تكنولوجيا هندسة BIM والتي تمثل طفرة في عالم التشييد والبناء وتوقيت إنجاز الأعمال وخفض التكاليف حيث تستحوذ حاليا علي نسبة 50% من السوق فضلا عن التوسع في الدخول في شراكات جديدة مع الهيئة الهندسية ومختلف الوزارات والشركات الحكومية القطاع الخاص.

وأضاف نبيل أن الشركة تقدم أحدث الحلول التكنولوجية لتطبيقات هندسة البناء والصناعة من خلال نمذجة معلومات البناء للكشف عن المشكلات التي تواجهها الشركات ومعالجتها إلكترونيًا، وذلك في بداية المرحلة الأولي من المشروعات، وبالتالي التحكم في تكاليف البناء والإنشاءات والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروعات وبجودة عالية من خلال عمل موديل للتصميمات الهندسية والمباني بالكامل بتقنية ثلاثي الأبعاد Civil 3D مما يساهم في انتشار تنفيذ المشروعات سريعة التنفيذ في والتي كانت تعتمد الخبرة اليابانية للأبنية المصنعة.

وأشار المهندس كمال شوقي رئيس شركة تي سيرف، أن تقديم الخدمات التكنولوجية بشكل متكامل يخدم توجه الدولة نحو المدن الذكية واستدامة برامج الصيانة لأعمال البنية التحتية للمشروعات العقارية والعمرانية من الجيل الرابع حيث تهدف تكنولوجيا هندسة البناء BIM لخدمة نشاط التطوير العقاري والصناعة في مصر من خلال تقديم حلول وتطبيقات حديثة لعمل موديل كامل للمشروعات الإنشائية والتصميمات بجانب المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.

ولفت إلي حصول الشركة علي مراكز وتصنيفيات دولية متقدمة في تكنولوجيا هندسة BIM وCivil 3D بجانب الأولي أفريقيا، فضلا عن التعاون مع الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية لإعداد كود لاستخدام تكنولوجياBIM في جميع مشروعات الدولة سواء الحالية اوالمنفذة والجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها، فضلا عن تنفيذ برامج للتدريب مع جميع الجامعات المصرية في إطار مسئوليتها المجتمعية للتوعية بأهمية استخدامات التكنولوجيا في دعم الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد.

كما تمتلك شركة «تى كمبيوترز» سجلا متنوعًا فى مجال تطبيقات سوق المال، حيث طورت نظم إدارة شركات السمسرة «BIMSi » وتطبيقات المكاتب الخلفية «Back Office » وبرامج التداول على شهادات الإيداع الدولية «GDR » ونظم إدارة أوامر شركات السمسرة «OMS » والتداول الإلكترونى «E -trade ».