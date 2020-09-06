«تي.في.إم كابيتال» تعتزم التخارج من «كامبريدج للطب» مقابل 300 مليون دولار

قال مصدر إن دينوفو التي مقرها دبي عممت وثيقة على مشترين محتملين لقياس مدى الاهتمام

قرر مالك مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الذي يعمل في الرعاية طويلة الأمد بالإمارات والسعودية، الاستعانة بشركة دينوفو للاستشارات من أجل صفقة بيع محتملة، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدران، طلبا عدم نشر اسميهما لكون الأمر غير معلن، إن تي.في.إم كابيتال هيلثكير، وهي شركة استثمارات خاصة مقرها دبي، تخطط للتخارج من استثمارها في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في صفقة قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.

كانت شركة تي.في.إم كابيتال قامت بهذا الاستثمار في 2012.

وقال مصدر مطلع على العملية إن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل من بين قلة من اللاعبين المتخصصين في هذا القطاع وأمامه فرصة للتوسع مع تنامي الحاجة إلى الرعاية طويلة الأمد للمرضى المسنين في المنطقة.

وقال مصدر إن دينوفو التي مقرها دبي عممت وثيقة على مشترين محتملين لقياس مدى الاهتمام.

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل استقطب اهتماما كبيرا من مستثمرين

وقال مصدر ثالث إن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل استقطب اهتماما كبيرا من مستثمرين مثل مقدمي الرعاية الصحية وغيرهم بقطاع الاستثمار المباشر بالمنطقة وخارجها.

ولم ترد تي.في.إم كابيتال هيلثكير ولا مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل حتى الآن على طلبات للتعليق بينما أحجمت دينوفو.

ولمركز كامبريدج منشآت في أبوظبي والعين بالإمارات وفي الظهران بالسعودية، بحسب المعلومات المنشورة بموقعه على الإنترنت.

ووفقا للموقع، يوفر المركز الرعاية للمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل قصيرة وطويلة الأمد، ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

يذكر أنه ترددت أنباء فى نهاية يوليو الماضى عن قيام تي في إم كابيتال للرعاية الصحية بتأسيس صندوق رأس مال ثانٍ للنمو يركز على الاستثمار في الخليج ، والذى يعد أول صندوق مالي للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث يوسع من انتشاره الجغرافي.

وقالت تي في إم كابيتال ، التي أغلقت أول صندوق لها في دبي قبل 10 سنوات ، إن الصندوق الجديد “سيركز بقوة على دول مجلس التعاون الخليجي ، و السعودية على وجه التحديد” ، وفقا لرئيسها التنفيذي ، هيلموت شويسلر

وامتنع الرئيس التنفيذى عن تحديد الحجم المستهدف لوسيلة الاستثمار ، أو موعد إغلاق للصندوق ، لكنه قال إنه سوف يتطلع إلى “عقد من8 إلى 10 صفقات” ، مع بأحجام تتراوح بين 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار (73.4 مليون درهم إلى 146.9 مليون درهم).

واستثمر الصندوقان السابقان اللذان تديرهما “تى فى إم كابيتال هيلثكير بارتنرز” منذ عام 2010 فى خمس شركات، بما فيها “مركز بروفيتا العالمى الطبي”، الشركة الرائدة فى خدمات الرعاية الطبية طويلة الأجل فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى تم بيعه خلال منتصف عام 2015 إلى شركة “إن إم سى هيلث” المدرجة فى بورصة لندن.

واستثمرت “تى فى إم كابيتال هيلثكير بارتنرز” أيضاً فى مركز لإعادة التأهيل وشركة خدمات رعاية طبية منزلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة لتصنيع الأجهزة الطبية فى مصر، ومركز رائد للإخصاب الصناعى فى الشرق الأوسط والهند.