«تي شوري تورز» تبدأ تشغيل مطار بورسعيد لتنشيط حركة السياحة

في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء عن بدء تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع شركة السياحة “تي شوري تورز” وشركة “طيران الخدمات البترولية PAS “، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحية الداخلية من مطار بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومحافظات (مرسى علم وشرم الشيخ وطابا) وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية.

واشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع عدد كبير من شركات السياحة بمختلف محافظات مصر للتعاون مع مطار بورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية .

يقع مطار بورسعيد أو مطار “الجميل” غرب مدينة بورسعيد ويبعد عنها مسافة 6 كيلو مترات وتبلغ مساحته مليونًا و246 ألفًا و172 متر مربع.