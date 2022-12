«تي سي أي سنمار» للكيماويات تصدر تقرير الاستدامة الرابع «الطريق نحو الإنتاج الأخضر»

أصدرت شركة “تي سي آي سنمار” للكيماويات، تقريرها الرابع للاستدامة بعنوان “الطريق نحو الإنتاج الأخضر” والذي يأتي متوافقًا مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذا استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الشركة فى التقرير أن هناك تحسن شامل في أدائها بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية، مسجلًا خفض البصمة الكربونية واستهلاك المياه مقارنة بعمليات العام الماضي.. وأضاف تقرير هذا العام دور الطاقة المتجددة.

وقال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة إن العام المالي 2021-2022، يعتبر عاما استثنائيا، يعد هذا العام علامة فارقة لشركة تي سي آي سنمار، إذ تمكنت الشركة من تجاوز الأوقات العصيبة بما في ذلك زيادة التكاليف الإجمالية لا سيما الشحن والنقل، وانخفاض إنتاج البولي فينيل كلوريد (PVC) نتيجة للمشكلات الفنية التي ظهرت في العمليات التشغيلية لعمليات إنتاج مونومر كلوريد الفينيل (VCM).. على الرغم من ذلك، تمكنا من تدبر العمليات التشغيلية وتطوير منتجات وتقنيات مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات عملائنا.

وأضاف جايارامان أن سنمار نجحت في تقديم نوعين إضافيين من البولي فينيل كلوريد، وهما: K value 57 (K-57) و K value 70 (K-70) للكابلات، إلى جانب مواصلة إنتاج K value 67 (K-67) لتصنيع المواسير، وبذلك تكون الشركة متميزة في تصنيع كل درجات البولي فينيل كلوريد الثلاثة. وقد قطعنا هذا الشوط الكبير من أجل تلبية احتياجات عملائنا وتجاوز توقعاتهم.”

ومن جانبه، قال إس جانيش كومار، المدير العام لشركة تي سي آي سنمار للكيماويات: تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار على مرحتلين، مما حولها إلى منشأة تصنيع عالمية لإنتاج الصودا الكاوية وبولي فينيل كلوريد وكلوريد الكالسيوم.

وتابع : سنمار أصبحت أكبر شركة منتجة للصودا الكاوية وبولي فينيل كلوريد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مستخدمة أحدث التقنيات مع خلق قيمة متسقة.

وأشار إلى أن تي سي آي سنمار في طليعة الشركات التي تتكيف مع الإنتاج الأخضر والمستدام ضمن عملياتها التشغيلية، إذ أصبحت أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من النُهُج غير التقليدية لإنتاج بولي فينيل الكلوريد المعتمد على الوقود الأحفوري، كما أصبحت أول مصنِّع بتروكيماويات يحصل على شهادة الإفصاح البيئي لمنتج بولي فينيل الكلوريد.

يذكر أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات تعد أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. و تعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تستخدم الشركة المواد الخام القائمة على الوقود غير الأحفوري مثل الايثيلين الحيوي جزئياً في تصنيع البولي فينيل كلورايد، وبالتالي فهي المنتج الوحيد للبولي فينيل كلورايد الأخضر في العالم.

وتصنع الشركة جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه.