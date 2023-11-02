«تي سي آي سنمار» تنتهى من تدريب 500 فني ببرنامجها المهني فى بورسعيد

اختتمت تي سي آي سنمار، أكبر مستثمر هندي في مصر، الدورة الرابعة من برنامجها للتدريب المهني في بورسعيد بنجاح، وذلك بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. حيث شهدت هذه الدورة من البرنامج تخريج 90 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الخريجين الذين تم تزويدهم بالمهارات والخبرات الصناعية اللازمة لسوق العمل إلى ما يقرب من 500 منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.



ضمنت المناهج الدراسية الشاملة للبرنامج، المصممة بالتعاون مع خبراء مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اكتساب الخريجين الخبرة العملية والتطبيقية المطلوبة،

كما ركز البرنامج التدريبي المكثف على تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في مختلف المجالات التقنية مثل السلامة والصحة المهنية، ومبادئ اللحام بالغاز والقوس الكهربائي، وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية، والصيانة الكهربائية للمصانع، ومبادئ الهيدروليك، ومقدمة عن الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.



، وقال بي إس جيارامان، رئيس مجلس إدارة تي سي أي سنمار للكيماويات، “نحن فخورون للغاية بإتمام الدورة الرابعة من برنامج التدريب المهني في بورسعيد بنجاح، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين المجتمع المحلي وتعزيز القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تساهم في نمو القطاعات الصناعية في مصر.”

وأضاف جيارامان، “لقد كانت شراكتنا مع مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مثمرة ومفيدة للغاية في تقديم تدريب عالي الجودة وضمان إعداد خريجينا بشكل يمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل.”



ويساهم برنامج تي سي أي سنمار للتدريب المهني بشكل فعال في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات الصناعة وسوق العمل. وعلى مدار الدورات الثلاث الماضية، تخرج أكثر من 400 طالب من البرنامج، وأظهروا كفاءة ومهارات استثنائية وحصلوا على فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية.

وصرح الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، “تمثل شراكتنا مع تي سي أي سنمار في برنامج التدريب المهني منارة لمهمتنا المشتركة لتمكين الخريجين وإمدادهم بالمهارات والمعرفة الأساسية للتعامل مع المتطلبات الديناميكية لسوق العمل.

كما يجسد نجاح البرنامج الباهر التزامنا الراسخ بتنمية وبناء قوة عاملة ماهرة وقابلة للتكيف تدفع بالمسار الاقتصادي لمصر إلى آفاق غير مسبوقة.”

الجدير بالذكر أن تي سي أي سنمار استثمرت أكثر من 2 مليون جنيه مصري في الدورات الأربع من برنامج التدريب المهني في الفترة بين 2018 و2023، حيث تلتزم الشركة بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري في مصر، إدراكًا منها لأهمية دور العمالة الماهرة في دفع التقدم الاقتصادي. وتخطط الشركة توسيع مبادرات التدريب المهني لتصل إلى مجموعة أوسع من الفنيين الطموحين لتساهم في الازدهار الاقتصادي العام للبلاد.



تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تستخدم الشركة المواد الخام القائمة على الوقود غير الأحفوري مثل الإيثيلين الحيوي جزئياً في تصنيع البولي فينيل كلورايد، وبالتالي فهي المنتج الوحيد للبولي فينيل كلورايد الأخضر في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تي سي أي سنمار للكيماويات بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية.