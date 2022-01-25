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«تي سي آي سنمار» تطلق المرحلة الثالثة من التدريب المهني ببورسعيد

بعد تعيين أكثر من 25% من المتدربين في المراحل السابقة.
نسمة بيومي 3:58 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 3:58 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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تطلق شركة “تي سي آي سنمار” للكيماويات، التي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني ببورسعيد، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مجمع خدمة الصناعة)، الدورة الثالثة من التدريب الفني والمهني، من أجل تنمية ورفع كفاءة طلاب التعليم الفني بما يخدم القطاع الصناعي بمدن القناة كافة وخاصة مدينة بورسعيد.

وتستهدف المرحلة الثالثة تدريب ما يزيد عن 90 شابا، وذلك في إطار الخطط المستقبلية الطموحة للمسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة.

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يبدأ التدريب في شهر فبراير المقبل بهدف تدريب الشباب من الجنسين من أجل التأهيل في المجالات الصناعية والحرفية المختلفة.

وسيتضمن التدريب مبادئ اللحام بالغاز والقوس الكهربي، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الصيانة الكهربية للمصانع، الصيانة الالكترونية للمصانع، مبادئ الهيدروليكا ومقدمة في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وذلك لقاطني محافظات القناة الحاصلين على الدبلومات الفنية من الشباب حتى سن 30 سنة.

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ونجحت “تي سي أي سنمار” على مدار مرحلتين من البرنامج، والذي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية لخدمة أهل بورسعيد، في تدريب أكثر من 300 شاب، فضلاً عن تعيين ما يزيد عن 25% من المشاركين.

وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم.. كما تنتج الشركة جميع درجات مادة البولي فينيل كلورايد الثلاث، والمستخدمة في تطبيقات تجارية متنوعة.

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وتقوم تي سي آي سنمار للكيماويات أيضاً بإنتاج مواد أخرى بما يخدم الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور وهيبوكلوريد الصوديوم.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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