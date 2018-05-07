تي سي آي سنمار تدعم التعليم الفنى بملتقى المسئولية المجتمعية للشركات

الشركة تعمل على نقل الخبرات المكتسبة بمجال التدريب التقني وصقل شباب بورسعيد بالمهارات الفنية لتعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع أمانى العزازي استكمالًا للدور الذي بدأته منذ قدومها للسوق المصرية، تعلن شركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات، مشاركتها في الملتقى السنوي الرابع للم

الشركة تعمل على نقل الخبرات المكتسبة بمجال التدريب التقني وصقل شباب بورسعيد بالمهارات الفنية لتعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع

أمانى العزازي





استكمالًا للدور الذي بدأته منذ قدومها للسوق المصرية، تعلن شركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات، مشاركتها في الملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات CSR Forum، انطلاقًا من إيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص وتي سي آي سنمار، خاصة أن الشركة تؤمن بأن التعليم هو العمود الفقري لتنمية الأمم وتتطوير المجتمعات، ولا سيما الدول المدركة لإمكانياتها في الموارد البشرية، ويمكن الاعتماد على أبنائها فى رفع معدل التنمية.

ورغم ارتفاع حجم أعمالها بالسوق المحلية وإدارتها استثمارات بمبالغ ضخمة، توفر الآلاف من فرص العمل، فإن سعيها نحو تنمية أعمالها لم يمنعها من تبنّي هدف المسئولية الاجتماعية وجعله ضمن المحاور الاستراتيجية لخطتها في مصر؛ لتقديم قيمة مضافة للأفراد والمجتمع مبنية على شراكات مع مؤسسات الدولة لبناء كوادر من الشباب، فعّالة وقادرة على الارتقاء بأسرهم ومؤسساتهم ومجتمعهم.

وفي ظل احتياج المجتمعات للتعليم لتنمو وتتطور وتخرِّج العقول الشابة، قامت شركة تي سي آيه سنمار بتنفيذ مشروع مع مؤسسة مصر الخير لتنمية الإنسان لنشر التعليم الفني لدى الشباب؛لاستغلال قدراتهم الكامة وتنمية مهاراتهم.

وتضمَّن المشروع الذي نفذته الشركة الهندية تدريب الشباب على لحام الكهرباء والأرجون، وتوفير دورات لغة إنجليزية لغير القادرين على التحدث بها، بالإضافة إلى توفير دورات للتدريب على الحاسب الآلي لغير الحاصلين على شهادات في التعليم الفني، وتوفير برامج لتنمية المهارات الحياتية للعامل الحرفي، وتنمية مهارات سوق العمل.

في هذا السياق أعرب بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته البالغة بمشاركة تي سي آي سنمار في القمة الرابعة للمسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا أن اهتمام الشركة بمشروعات التعليم يأتي من إدراكها للدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم في تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حثهم على الابتكار والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية للدولة، حيث أخذت المجموعة على عاتقها منذ تأسيسها أن تكون قائمة على التكنولوجيا والتحديث ونقل الخبرات والتقنيات من خلال توفير التدريب بشكل مستمر للأجيال الجديدة من أجل تطوير الصناعة.

وتابع: “قررت شركة سنمار الهندية الاهتمام بالتعليم الفني من خلال مشروعها الناجح مع مؤسسة مصر الخير انطلاقًا من الاهتمام العالمي المتزايد بالتعليم الفني في ظل حاجة العالم للعمالة المدربة التي تمتلك الدراية الكاملة بالتكنولوجيا الحديثة، وتستطيع تطبيقها في مجالات عملها المختلفة”.

وبجانب مشروع التعليم الفني تنفذ “سنمار” الهندية عددًا من المشروعات التنموية، والتى تعتمد على تمكين وبناء الشخصية ونقل الخبرات المكتسبة في مجال التدريب التقني وصقل شباب بورسعيد بالمهارات الفنية لتحقيق تنمية مستدامة ينعكس أثرها بشكل إيجابى على الشباب وتعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع.

يُشار إلى أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات إحدى الشركات التابعة لمجموعة سنمار الهندية، وهي أكبر منتج للصودا الكاوية ومادة PVC في مصر، وتصل استثمارات تي سي آي سنمار في مصر لأكثر من 1.5 مليار دولار، ويعتبر مصنعها مركزًا للتصدير، حيث يتم تصدير نحو 80% من منتج الصودا الكاوية، و50% من مادة P.

وتوفر استثمارات سنمار في مصر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبجانب ذلك تحرص الشركة دائمًا على أن تكون أعمالها قائمة على أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات الحديثة لتطوير الصناعة، وتتبنى مجموعة سنمار استراتيجية توسعية وتخطو بنمو ثابت نحو تحقيق مزيد من التقدم، وهو ما منحها قدرة على التواجد في 4 قارات هي آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا.