«تي سي آي سنمار» تدرس زيادة استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 200 مليون دولار

تدرس شركة تي سي آي سنمار للكيماويات زيادة استثماراتها بالسوق المصرية بمقدار 200 مليون دولار خلال العام المالي القادم، لتعزز من استثماراتها الحالية لتصل الي 1.7 مليار دولار كإجمالي حجم استثمارات.

صرح بذلك المهندس شريف المنوفي، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي آي سنمار للكيماويات في تصريحات اليوم .

توقعات بانتعاش المبيعات بفضل المشاريع القومية

وقال إنه من المتوقع أن يشهد الربعين الأول والثاني من عام 2021 زيادة الحصة السوقية .

وارجع ذلك نظراً لنمو الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد، والتي ستعلب دوراً محورياً في إرساء البنية التحتية لكبرى المشروعات القومية بالدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا على كل من الكلور والهيبوكلورايد اللذين يستخدمان بوفرة في تطهير مياه الشرب وعمليات وتصنيع مواد التطهير والتعقيم والمنظفات الصناعية نظراً لاستمرار الجائحة.

خسائر كورونا

وفي المقابل أكدت الشركة أنها تأثرت بتداعيات فيروس كورونا مثل كافة الشركات حول العالم، ما انعكس على النتائج المالية للشركة، حيث تسببت الجائحة في خسائر مالية للشركة.

وقالت إن الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد بنسبة 30-35%، وكذلك الصودا الكاوية 50% والكالسيوم كلورايد 50%، حيث عطلت الجائحة حركة التجارة بالعالم واثرت سلباً على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الشركة ان مصر تمكنت من التغلب على الموجة الأولى من جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة.

وذلك بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

مما ساعد السوق المحلية على التعافي بفضل الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية من ناحية وزيادة الاحتياج للاستخدام مادة البولي فينيل كلورايد من ناحية أخرى.

كذلك فإن مادتي الكلور والهيبوكلورايد كانا من المنتجات الضرورية في ظل وجود الجائحة.

الشركة تنجح في تصدير معظم منتجاتها

وأعلنت “تي سي آي سنمار” عن نجاحها في تصدير معظم إنتاجها في عام 2020، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا.

إذ قامت الشركة بتصدير50% من إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد، وبالرغم من تراجع الطلب العالمي على الصودا الكاوية، صدرت الشركة 90% من إنتاجها منها، كما صدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من الكالسيوم كلورايد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تي سي آي سنمار، : “بالرغم من تداعيات فيروس كورونا و الخسائر التي تسببت بها الجائحة، حرصت تي سي آي سنمار للكيماويات على تلبية احتياجات السوق المحلية واحتياجات أسواق التصدير على السواء”.

وذكر أن الشركة قامت بتوفير 50% من حجم إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد للسوق المحلية.

كما عملت على مد السوق المحلي باحتياجاته من الكالسيوم كلورايد كاملة، في حين قمنا بتصدير 90% من إنتاج الصودا الكاوية.

المنوفي : سياسات الدولة لانعاشو الاقتصاد مكنت الشركة من العمل بكامل طاقتها



وتابع أنه بفضل الاستراتيجيات السديدة التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية، تمكنت الشركة، في ظل الأزمة، من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لإنتاج مادة البولي فينيل كلورايد، آخذة في الاعتبار اتباع كافة التوصيات الاحترازية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وقال إن الشركة تقوم بتسخير كافة مواردها ومنتجاتها منذ انتشار الجائحة لخدمة قطاع المنظفات والمطهرات في مصر.

وأضاف أن تي سي آي سنمار نجحت في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الكلور لتصل إلى 40 ألف طن خلال عام 2020.

وأكد أنها مضت قدماً في الحفاظ على معدلات إنتاجيتها من الصودا الكاوية لتصنيع الكلور والهيبوكلورايد، والتغاضي عن تحقيق أي ربحية إنطلاقاً من دورها الرائد ومسئوليتها المجتمعية تجاه ما تشهده البلاد من فترة حرجة جراء تفشي من فيروس كورونا.

” تي سي اى سنمار” أكبر استثمار هندي في مصر



جدير بالذكر أن شركة تي سي آي سنمار للكيماويات هي أكبر استثمار هندي موجود في مصر.

ويبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار اجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات اساسية و هي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية و الكالسيوم كلورايد.

وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، والتي تعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم.

كما تقوم تي سي آي سنمار للكيماويات بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلورايد.