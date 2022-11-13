تيهان الكورية للكوابل تنفذ مشروعات فى السعودية



أعلنت شركة تيهان الكورية للكوابل اليوم الأحد أنها اجتمعت مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وناقشت معه سبل توسيع الاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في سبل توسيع المشاريع في المملكة من ضمنها بناء شركة إنتاج كوابل عالية الجهد تسعى الشركة الكورية لتنفيذها في السعودية.

وتسعى شركة تيهان لبناء مصنع للكوابل عالية الجهد بعد أن عقدت اتفاقية على انشاء شركة مشتركة مع مجموعة الأوزيمي السعودية المتخصصة في التصميم والتوريد والتنفيذ في يونيو الماضي.

وشارك في الاجتماع عن الجانب السعودي الذي رأسه الوزير الفالح والمدير التنفيذي الأعلى لـ” بي دي سي” لهيئة الكهرباء السعودية مهدي الدوسري بينما شارك عن الجانب الكوري رئيس مجموعة هوبان للانشاءات كيم سيون -كيو ورئيس شركة تيهان للكيبل نا هيونغ-كيون.

وقال رئيس مجموعة هوبان للإنشاءات كيم سيون-كيو إن شركته تدرس إمكانية الاستثمار والتعاون في مجالها المتخصص الهندسة والانشاءات .

وعبر رئيس شركة تيهان نا هيونغ-كيون عن تطلعه قائلا إن بناء مصنع في السعودية بكونه أول مصنع للشركة في الخارج لإنتاج كوابل عالية الجهد، وله مغزى هام لتعزيز قدرات الشركة التنافسية وتمديد نشاطها في الخارج.