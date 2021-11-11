اتصالات وتكنولوجيا

«تينسنت»: نسخة الصين من «ميتافيرس» ستكون مختلفة عن بقية العالم

شنت السلطات الصينية حملة واسعة النطاق ضد الشركات العملاقة
أيمن عزام 10:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تتوقع شركة تينسنت الصينية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي أن نسخة الصين من ميتافيرس ستكون مختلفة عن بقية العالم، وقالت تينسنت إن بكين ستسمح لخدمات البيئة الافتراضية ميتافيرس، التي أصبحت الآن حديث وادي السيليكون، بالعمل في الصين شريطة أن تتماشى مع القواعد الصينية.

نسخة الصين من ميتافيرس

وفي بعض تعليقاتها العامة الأولى على ميتافيرس، رحبت تينسنت، أكبر شركة في الصين من حيث القيمة السوقية، بإمكانية فرص أعمال الألعاب.

وقال مارتن لاو، رئيس شركة تينسنت، للمحللين في مكالمة دارت حول ميتافيرس: “هناك الكثير من التقنيات المتعلقة بتطوير الألعاب بالإضافة إلى ميتافيرس”.

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وفكر المستثمرون في آفاق عالم الواقع الافتراضي المزدهر منذ أن أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى ميتا، أنه يكرس مستقبل شركته لبناء ميتافيرس.

وقالت مايكروسوفت وديزني أيضًا إنهما تعملان أيضًا على ميتافيرس.

وقال لاو: “تدعم الحكومة الصينية تطوير مثل هذه التقنيات طالما أن تجربة المستخدم يتم توفيرها فعليًا بموجب الإطار التنظيمي”.

وأثيرت أسئلة بين مستثمري التكنولوجيا حول كيفية تطوير ميتافيرس في الصين، حيث يخضع الإنترنت لرقابة مشددة، كما شنت السلطات حملة واسعة النطاق ضد الشركات العملاقة، بما في ذلك تينسنت منذ العام الماضي.

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إضافة إلى ذلك حظر المنظمون جميع معاملات العملات المشفرة، وشددوا الرقابة على صناعة الألعاب، وحذروا أيضًا من الاستثمار الأعمى في الأسهم المرتبطة بميتافيرس.

قواعد مختلفة

قال لاو: “رغم أنه من المحتمل وجود مجموعات مختلفة من القواعد المتعلقة بميتافيرس بالنسبة للصين والعالم، ولكن هذا لا يمنع بشكل أساسي تطوير ميتافيرس”.

وتتصدر تينسنت، أكبر شركة ألعاب عبر الإنترنت في العالم من حيث الإيرادات، زمام الأمور في الصين إلى حد بعيد فيما يتعلق بمفهوم العوالم الافتراضية، التي جذبت أيضًا اهتمام المنافسين مثل بايت دانس مالكة تيك توك.

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وتابع لاو: “هناك مسارات متعددة لفرصة ميتافيرس، مثل الألعاب التفاعلية أو الشبكات الاجتماعية التي تعمل كمجال ألعاب. لدينا الكثير من الأسس التقنية والقدرات التي تتيح لنا الاقتراب من فرصة ميتافيرس.”

وتمتلك تينسنت حصة 40 في المئة في شركة إيبك جيمز ولديها مشروع مشترك مع شركة روبلوكس، وكلاهما تعملان على ميتافيرس.

وسجلت الشركة التي تشمل أعمالها أيضًا تطبيق ويتشات للشبكات الاجتماعية والرسائل المهيمن في الصين، أكثر من 20 علامة تجارية مرتبطة بميتافيرس لتطبيقاتها في الصين وتعمل على ألعاب متعددة اللاعبين.

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بقلم أيمن عزام

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